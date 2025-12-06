S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J16
  • Dunkerque-Saint-Étienne (1-0)

Saint-Étienne se plante à Dunkerque et laisse filer Troyes

FL
  Dunkerque 1-0 Saint-Étienne

But : Bardeli (74e) pour l’USL

Saint-Étienne qui trébuche, et c’est tout Troyes qui jubile.

Battu ce samedi sur la pelouse de Dunkerque (1-0), l’ASSE laisse échapper de précieux points dans la course au titre en Ligue 2. Deuxièmes au classement derrière les Troyens, leaders avec 32 points, les Verts comptent désormais trois longueurs de retard. De leur côté, les Dunkerquois se rapprochent des places de barragiste et pointent à la septième place avec 27 unités.

Une barre pour Davitashvili

Au stade Marcel-Tribut, c’est Enzo Bardeli qui a inscrit l’unique but de la rencontre : sur un bon centre d’Aristide Zossou dans la surface, le milieu offensif a trouvé le petit filet de Gautier Larsonneur (1-0, 74e). Pour le reste, peu d’étincelles : après une première période soporifique, Zuriko Davitashvili a expédié une lourde frappe sur la barre transversale de Mathys Niflore. C’est tout, les Stéphanois ayant manqué de précision et n’ayant que trop rarement su se montrer dangereux.

Malgré leur volonté affichée de se projeter vers l’avant…

 

