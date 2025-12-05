S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Un légende du Real avoue n’avoir jamais compris comment fonctionnait un 4-3-3

SF
Un légende du Real avoue n’avoir jamais compris comment fonctionnait un 4-3-3

Pas la mentalité argentine.

Marcelo ne reviendra pas au Brésil pour diriger Fluminense. Si Filipe Luís, son ancien rival et alter ego du couloir gauche en Seleção, a fait son retour au pays pour soulever la Copa Libertadores, la carrière d’entraîneur ne tente absolument pas l’ex-Madrilène.  « Non, non… J’ai déjà bien assez avec mes enfants. Rien que de les regarder, je deviens nerveux », a confié le quintuple champion d’Europe dans une interview accordée à AS.

Lui qui avoue ne plus vraiment aimer regarder le football reconnaît aussi n’y rien comprendre tactiquement : « Je n’ai jamais rien compris à la tactique. Comment vais-je expliquer à un joueur le 4-3-3… C’est trop pour ma tête. »

Il avait la vision

Celui qui a osé franchir le pas, c’est évidemment son ancien coéquipier Xabi Alonso, aujourd’hui installé sur le banc de la Casa Blanca. Marcelo comprend parfaitement cette suite de carrière : « Il est top. Déjà sur le terrain, on voyait qu’il serait entraîneur : il avait une notion de l’espace, de tout. » Alonso s’inscrit ainsi dans la longue lignée des milieux espagnols, créateurs et réfléchis, devenus entraîneurs, Pep Guardiola, Mikel Arteta, Xavi Hernández, c’est tout simplement une transition obligatoire.

En tout cas, ça prouve qu’on peut ne rien biter à la tactique et avoir un des plus gros palmarès du foot mondial.

La presse madrilène n’a bientôt plus de superlatifs pour Mbappé

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!