Un légende du Real avoue n’avoir jamais compris comment fonctionnait un 4-3-3

Marcelo ne reviendra pas au Brésil pour diriger Fluminense. Si Filipe Luís, son ancien rival et alter ego du couloir gauche en Seleção, a fait son retour au pays pour soulever la Copa Libertadores, la carrière d’entraîneur ne tente absolument pas l’ex-Madrilène. « Non, non… J’ai déjà bien assez avec mes enfants. Rien que de les regarder, je deviens nerveux », a confié le quintuple champion d’Europe dans une interview accordée à AS.

Lui qui avoue ne plus vraiment aimer regarder le football reconnaît aussi n’y rien comprendre tactiquement : « Je n’ai jamais rien compris à la tactique. Comment vais-je expliquer à un joueur le 4-3-3… C’est trop pour ma tête. »

Il avait la vision

Celui qui a osé franchir le pas, c’est évidemment son ancien coéquipier Xabi Alonso, aujourd’hui installé sur le banc de la Casa Blanca. Marcelo comprend parfaitement cette suite de carrière : « Il est top. Déjà sur le terrain, on voyait qu’il serait entraîneur : il avait une notion de l’espace, de tout. » Alonso s’inscrit ainsi dans la longue lignée des milieux espagnols, créateurs et réfléchis, devenus entraîneurs, Pep Guardiola, Mikel Arteta, Xavi Hernández, c’est tout simplement une transition obligatoire.

En tout cas, ça prouve qu’on peut ne rien biter à la tactique et avoir un des plus gros palmarès du foot mondial.

