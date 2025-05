Xabi Alonso est officiellement le nouvel entraîneur du Real Madrid

Nueva era.

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le Basque succède à Carlo Ancelotti – sélectionneur du Brésil – et a paraphé un contrat de trois ans, jusqu’au 30 juin 2028. Ancien joueur merengue à 236 reprises entre 2009 et 2014, Alonso a tout remporté (une Liga, une Ligue des champions, une Supercoupe d’Europe, deux Coupes d’Espagne, et une Supercoupe d’Espagne) avant d’entamer une carrière d’entraîneur qui l’a vu, l’an dernier, réaliser un triplé historique avec le Bayer Leverkusen (coupe-championnat-Supercoupe) en restant invaincu.

Un rajeunissement institutionnel à prévoir

Dans son communiqué, le Real Madrid précise que Xabi Alonso sera présenté ce lundi à la Ciudad Real Madrid, le centre d’entraînement de son nouveau club. Il s’agit ainsi d’un tout nouveau cycle pour la Maison-Blanche, qui vise un rajeunissement sportif et institutionnel certain.

La barbe rousse risque de vite devenir blanche.

