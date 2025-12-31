Kylian Mbappé va commencer l'année 2026 à l'infirmerie

L’année blanche se termine très mal.

Touché depuis plusieurs semaines au genou, Kylian Mbappé va devoir lever le pied pendant au moins trois semaines, après des résultats inquiétants révélés lors d’une IRM passée ce mercredi, selon L’Équipe. Le numéro 10 souffre du ligament externe et doit se résoudre à s’arrêter, après un début de saison où il n’a manqué qu’un seul match : celui du choc face à Manchester City.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

À la Casa Blanca, on se ronge les ongles : comment faire tourner l’animation offensive sans le Kyks ? Parce que Kylian c’est quand même 29 buts en 24 matchs cette saison au Real. En revanche, du côté de l’équipe de France, on ne fait pas grise mine. Quelques semaines de repos pour un capitaine qui carbure toujours plus depuis plus d’un an ne sont pas de refus, histoire d’éviter d’arriver cramé outre-Atlantique dans quelques mois.

Il donne une bonne idée à Iñaki Williams pour s’éviter le voyage en Arabie saoudite.

Camavinga, tout sauf ingrat