Rüdiger s’est fait un nouvel ennemi contre Getafe

La pilule ne passe pas. Au lendemain de la victoire de son équipe contre le Real Madrid (0-1), le latéral gauche de Getafe Diego Rico reste quelque peu amer. Et pour cause, au cours de la rencontre et alors qu’il était au sol, le joueur espagnol a reçu un sale coup de genou sur le visage de la part d’Antonio Rüdiger, sans que ce dernier ne reçoive le moindre carton. Une faute que le joueur de Getafe a vertement dénoncée ce mardi, à l’occasion d’un entretien accordé à COPE.

« Il aurait pu me laisser inanimé »

Selon Diego Rico, l’intentionnalité de la faute ne fait aucun doute : « Tout le monde sait qu’il [Rüdiger] a fait exprès. Lors de l’action précédente, nous avions déjà eu une altercation. Il y a eu une faute sifflée, et en retournant vers sa défense, il proférait des insultes. Puis, quand le ballon est arrivé sur moi, on voit bien qu’il écarte son coéquipier pour me casser la figure. S’il avait mieux visé, il aurait pu me laisser inanimé sur la pelouse. »

Agresión del jugador del Getafe en la rodilla de Rudiger, el VAR ni lo reviso y el arbitro no señaló nada. pic.twitter.com/TO6Nd93D8i — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) March 2, 2026

Alors, le latéral de Getafe regrette que l’arbitre n’ait pris aucune sanction, ni même consulté l’arbitrage vidéo : « Quand je revois les images, je trouve étrange que la VAR n’ait pas été utilisée… Je ne sais pas à quoi ils pensaient. » Et d’ajouter : « Si les rôles avaient été inversés, j’aurais écopé de dix matchs de suspension, voire je n’aurais plus été autorisé à rejouer de toute la saison. »

En voilà, un match que Diego Costa aurait adoré jouer !

