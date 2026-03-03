Et si pour réussir sous les ordres de Fàbregas, il fallait aussi savoir cuisiner par soi-même ?

On s’en serait presque pas douté vu le bonhomme. Lucas Da Cunha adore Cesc Fàbregas. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le capitaine français de Côme est revenu sur la manière dont l’Espagnol façonne son effectif à travers de solides points tactiques. De quoi permettre au club lombard de pointer aujourd’hui à la sixième place de Serie A.

Une position que le natif de Roanne n’imaginait sans doute pas lorsqu’il est arrivé là-bas en 2023. Côme évoluait alors en Serie B et Da Cunha pouvait compter sur Fàbregas comme… coéquipier. « Avec lui, tu dois être toujours disponible, en mouvement, capable de lire le jeu et avoir une grande capacité d’adaptation, explique l’ex-milieu de Lausanne. Avec Fàbregas, les joueurs sont des « mini-coaches ». Le plan tactique est vachement important. Mais nous devons aussi pouvoir nous en sortir par nous-mêmes sur le terrain. »

Une éclosion tardive

S’il est aujourd’hui l’un des deux seuls capitaines français en Italie avec Mike Maignan (AC Milan), Lucas Da Cunha n’est pas un nom qu’on entend depuis longtemps (même si on en parlait déjà par ici en novembre 2024). La faute à un manque de constance du gaucher de 24 ans, qui est passé par les catégories de jeunes de l’équipe de France sans accéder à la tunique des Espoirs. Son renouveau, il le doit à son repositionnement – l’ancien Rennais est passé d’ailier à milieu de terrain – et à ses bons p’tits plats.

« Quand tu te retrouves au cœur du jeu, tu es concerné tout le temps, aussi bien dans ton rôle défensif qu’offensif, commente-t-il. À la maison, c’est ma chérie et même moi qui cuisinons. Et bien (rires). Je me montre pointilleux sur mon hygiène de vie, mon sommeil et les sorties. »

Avant de dévorer l’Inter ce soir en demies de Coupe d’Italie ?

