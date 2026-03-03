Un match entre l’Algérie et les Pays-Bas avant la Coupe du monde

Un petit apéro avant les choses sérieuses. La Fédération néerlandaise de football a annoncé, ce lundi, la tenue d’un match amical de préparation à la Coupe du monde entre les Pays-Bas et l’Algérie, prévu le 3 juin.

Une première entre les deux sélections

De Kuip, le stade du Feyenoord Rotterdam, a été choisi pour accueillir la première confrontation entre ces deux sélections. Ce sera le dernier match des Oranje à domicile avant leur grand départ pour les États-Unis, où ils retrouveront une autre sélection nord-africaine dans la poule F, la Tunisie (25 juin, à 1 heure).

Les hommes de Vladimir Petković pourront se jauger face à la septième nation au classement FIFA, avant d’entamer leur Mondial contre l’Argentine, championne en titre, le 16 juin. Placée dans le groupe J, l’Algérie devra se mesurer à la Jordanie (22 juin), puis l’Autriche (27 juin) pour atteindre la phase à élimination directe, comme en 2014.

De possibles retrouvailles entre Islam Slimani et Virgil van Dijk, le défenseur le plus dur que l’attaquant dit avoir affronté.

« J’ai fait du mal à beaucoup de gens » : un ancien international néerlandais se confie sur sa dépendance à la cocaïne