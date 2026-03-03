Bientôt la fin de l’aventure Red Bull pour Jürgen Klopp ?

L’heure du retour aux vestiaires ? Nommé directeur du football du groupe Red Bull début 2025, Jürgen Klopp pourrait déjà délaisser son beau costume de représentant de la marque au taureau. Les raisons ? Des tensions entre lui et les dirigeants de la marque autrichienne qui se seraient récemment amplifiées. De quoi renforcer plus que jamais les rumeurs d’un retour sur un banc de touche.

Selon le quotidien autrichien Salzburger Nachrichten, le patron de Red Bull Oliver Mintzlaff serait peu satisfait des résultats des gros clubs de sa galaxie (Leipzig n’est que cinquième de Bundesliga après 24 journées et le petit nouveau Paris FC n’est pas à l’abri de jouer le maintien en fin de saison), dont une partie de la responsabilité serait attribuée à Klopp.

Pas impliqué dans le choix de l’entraîneur du Paris FC ?

Le choix de nommer l’été dernier Olé Werner à la tête de Salzbourg, premier de son championnat mais sorti sans gloire dès la phase de ligue en C3, entrerait aussi en compte. Il lui serait également reproché de ne pas avoir activé son réseau pour trouver l’identité de Stéphane Gilli, finalement remplacé par Antoine Kombouaré. Une décision à laquelle n’aurait pas participé Klopp.

« C’est complètement absurde et infondé. Nous sommes satisfaits du travail de Jürgen Klopp », a timidement démenti, comme une formalité, le groupe Red Bull. Selon le média autrichien, l’actuel entraîneur de Crystal Palace Oliver Glasner pourrait succéder à Klopp à ce poste en fin de saison.

Sûrement plus à l’aise en survêt qu’en costume.

