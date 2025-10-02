L’OL récite sa partition contre Salzbourg

Encore une fois, l’OL a gagné. Encore une fois, l’OL n’a pas pris de but. Face au RB Salzbourg au Groupama Stadium (2-0), Lyon a confirmé que son beau début de saison n’était pas réservé au championnat, mais également à la Ligue Europa.

Lyon 2-0 RB Salzbourg

Buts : Satriano (11e) et Kluivert (57e) pour l’OL

On peut être une bande de copains marrants, penser à faire croquer d’autres employés essentiels à la performance et gagner des matchs de foot. C’est ce que s’efforce à démontrer l’Olympique lyonnais, en ce début de saison toujours plus bluffant. Du championnat où il est collé au PSG en haut du classement à la Ligue Europa, où les Gones ont déjà signé un deuxième succès, ce jeudi soir, contre le RB Salzbourg (2-0). Cette équipe sait ce qu’elle fait et, même si on ne sait pas encore vraiment jusqu’où elle pourra aller après un tel été, Paulo Fonseca semble avoir trouvé les bonnes recettes et le bon rythme pour transformer une saison qu’on annonçait douloureuse en une très belle aventure.

Ces promesses n’étaient pas encore suffisantes pour remplir le Groupama Stadium en semaine, mais les Lyonnais ne blaguent jamais avec l’Europe. Parler d’un groupe n’est pas de la com’ quand on doit enchaîner tous les trois jours, et le coach portugais ne s’est pas trompé en laissant Malick Fofana et Tyler Morton sur le banc au coup d’envoi. Ses gars sur le terrain lui ont rapidement donné raison, parce qu’il n’y avait pas de temps à perdre et que le RB Salzbourg, actuel 4e du championnat autrichien, ne ressemblait pas vraiment à un gros morceau.

La délivrance pour Satriano

Maurits Kjærgaard a facilité la tâche des locaux en touchant le ballon de la main sur le tir de Mathys De Carvalho, mais Pavel Šulc n’en a pas profité avec un penalty mollasson pour aider Alexander Schlager à imiter Berke Özer (7e). Rien de grave quand on a un compatriote talentueux comme pendant à droite : Adam Karabec est gaucher, ce qui ne l’empêche pas d’avoir un pied droit et de profiter d’une relance manquée du portier pour envoyer un centre parfaitement coupé de la tête par Martin Satriano (1-0, 11e). La joie de l’Uruguayen était alors proportionnelle à celle d’un homme qui attendait un but depuis avril 2024.

MARTIN SATRIANO OUVRE LE SCORE POUR L'OL APRÈS 11 MINUTES ! 🔥 1 pénalty manqué, 1 but, le début de match est fou et ça se passe sur CANAL+ 🖥️#OLFCS｜ #UEL pic.twitter.com/6IDzHqySxF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2025

C’est aussi la beauté de cet OL, de savoir gagner sans être toujours parfait et en dégageant une assurance folle du début à la fin d’une partie. Rien ne perturbe cette équipe, portée par son capitaine Corentin Tolisso et qui continue de découvrir les pieds de Karabec, distributeur de galettes, pendant que la charnière Clinton Mata-Moussa Niakhaté continue de faire des merveilles devant Dominik Greif. Le dernier rempart lyonnais s’est bien fait une frayeur devant Vertessen (31e) et ce n’est pas la tentative de Kjærgaard qui allait l’inquiéter (45e+2). C’est simple, l’OL a encore bouclé un match avec une feuille propre (7 sur 8 rencontres cette saison) et n’a toujours pas encaissé de but à 11 contre 11, puisque seul Rennes en supériorité numérique a réussi l’exploit de faire sauter ce verrou.

Salzbourg n’a en tout cas rien fait pour que cela change en seconde période, lors de laquelle on a vu Satriano s’essayer à un petit retourné acrobatique (49e), Tanner Tessmann envoyer un coup franc dans la niche de Schlager (53e) et Laimer surgir sur sa ligne pour enlever un pion à Šulc… encore une fois suppléé par son copain Karabec, dont le centre a permis au népo-baby Ruben Kluivert de se la jouer comme papa en plantant de la tête (2-0, 57e). Tranquilles comme des Lyonnais et comme Fonseca, qui a pu lancer Morton, Fofana ou encore Merah pour essayer d’aider Tolisso et Satriano à alourdir la note (67e, 72e). Le Groupama Stadium n’était pas plein, mais il était comblé, et ce public sait, peut-être plus que jamais, qu’il ne faut jamais bouder ces moments de plaisir et de plénitude.

OL (4-3-3) : Greif – Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico (Maitland-Niles, 69e) – De Carvalho, Tessmann (Morton, 69e), Tolisso (Merah, 87e) – Karabec (Fofana, 69e), Satriano (Molebe, 77e), Šulc. Entraîneur : Paulo Fonseca.

RB Salzbourg (4-4-2) : Schlager – Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzić (Krätzig, 83e) – Yeo (Alajbegovic, 58e), Diabaté, Diambou (Kitano, 58e), Kjærgaard – Ratkov (Onisiwo, 68e), Vertessen (Baidoo, 58e). Entraîneur : Thomas Letsch.

Revivez OL - Salzbourg (2-0)