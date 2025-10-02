S’abonner au mag
L’exploit fou d’Özer contre la Roma en vidéo

TM
L’exploit fou d’Özer contre la Roma en vidéo

Héroïque !

Lors du court succès de Lille sur la pelouse de la Roma (0-1) ce jeudi, Berke Özer, le gardien du LOSC, a réalisé un exploit rare dans le football : arrêter trois penaltys consécutifs. Une performance héroïque, qui a permis aux hommes de Bruno Genesio, parfaitement lancés par un pion précoce d’Hákon Haraldsson, de conserver les trois points et de faire tomber les Romains au Stadio Olimpico.

Infranchissable

Alors que l’on joue la 83e, Aïssa Mandi touche le ballon de la main et offre une occasion en or pour la Roma de recoller au score. Artem Dovbyk prend ses responsabilités, mais le portier des Dogues part du bon côté. L’arbitre demande de retirer le penalty, puisque des Lillois sont rentrés dans la surface avant le tir. L’avant-centre ukrainien a donc une deuxième chance, opte pour le même côté, et rate de nouveau, puisque Özer repousse sa tentative. Ce dernier offre une ultime chance à ses adversaires de le battre puisqu’il serait parti les deux pieds décollés avant de faire sa parade. Changement de tireur, Matías Soulé prend le ballon, mais encore une fois c’est un échec, puisque le gardien lillois part sur la droite, soit le côté qu’avait choisi l’attaquant romain. À la suite de ce triple arrêt dingue, Lille repart avec les trois points.

Vite, une statue sur le parvis de Pierre-Mauroy.

Les tops et les flops de Roma-Lille

TM

