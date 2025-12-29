S’abonner au mag
Gianni Infantino répond à la polémique sur les tarifs du Mondial 2026

Gianni Infantino répond à la polémique sur les tarifs du Mondial 2026

Les bons comptes de l’oncle Gianni.

Critiqué pour la billetterie hors sol de la Coupe du monde 2026, Gianni Infantino a choisi de répondre à la grogne mondiale en sortant de gros chiffres. De passage à Dubaï pour le Sommet mondial du sport, le patron du football mondial a défendu ce lundi sa politique tarifaire face aux supporters qui peinent à comprendre comment un match de poule peut coûter plus cher qu’un aller-retour transatlantique.

300 ans de Coupe du monde

Il faudrait compter entre 191 et 604 euros pour un match de poule et jusqu’à 7 466 euros pour assister à la finale. Une inflation estimée à +370 % par rapport au Mondial 2022 par le réseau Football Supporters Europe. Pour Infantino, l’explication tient tout simplement au succès fou de la compétition. « En quinze jours, nous avons reçu 150 millions de demandes de billets, soit 10 millions par jour […] On aurait pu remplir l’équivalent de 300 ans de Coupes du monde. »

Selon ses chiffres, les États-Unis arrivent en tête des pays les plus demandeurs, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni, preuve selon le président de la FIFA que « la Coupe du monde est un événement majeur ». Sous la pression, la FIFA a tout de même ajusté le tir, annonçant des billets à 60 euros pour les supporters des équipes qualifiées qui bénéficieront d’une priorité.

En effet, ça serait dommage de se retrouver face à des stades à moitié vides.

Camavinga, tout sauf ingrat

