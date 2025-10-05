Pour acheter une place pour la finale de la Coupe du monde 2026, il va falloir débourser...

Il va falloir commencer à épargner sévère.

Prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, États-Unis et Mexique, la Coupe du monde 2026 commence à se dévoiler peu à peu. Notamment au niveau de la billetterie.

Alors que les détenteurs d’une carte bancaire Visa, partenaire de l’événement, ont commencé à avoir accès à certaines places, la phase d’achat ouverte à tous aura lieu du 27 au 31 octobre prochain. Pour la finale, le New York Times a dévoilé en exclusivité les tarifs pour espérer assister à ce rendez-vous incontournable qui se tiendra au MetLife Stadium dans le New Jersey… et ça coûte bonbon. Les prix : 2030$ en catégorie 4, $2790 en catégorie 3, 4210$ en catégorie 2 et près de $6730 en catégorie 1.

FIFA tightly guarded 2026 World Cup ticket prices. Now, The Athletic reveals costs for each game, at each venue, at every stage of the tournament. pic.twitter.com/afAXhKYXOe — The Athletic (@TheAthletic) October 2, 2025

Le juste prix pour voir les ouailles de DD atteindre une troisième finale en trois éditions ?

« C'était une catastrophe » : quand les clubs de L1 jouaient avec des ballons différents