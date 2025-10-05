- Ligue 1
- J7
- Lille-PSG
En direct : Lille-PSG (0-0)
Par François Goyet
70
Salut la compagnie !! Et bienvenue sur sofoot.com pour suivre ensemble le dernier match de cette 7ème journée de Ligue 1 entre le LOSC et le PSG !! Coup d'envoi à 20h45, soyez pas en retard !
Lille
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Paris Saint-Germain
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
BS Berke Özer TS Tiago Santos Carvalho CM Chancel Mbemba NN Nathan Ngoy RP Romain Perraud NB Nabil Bentaleb BA Benjamin André NM Ngal'ayel Mukau HH Hákon Haraldsson OG Olivier Giroud MF Matias Fernandez Pardo
Par François Goyet