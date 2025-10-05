S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J7
  • Lille-PSG

En direct : Lille-PSG (0-0)

Par François Goyet
En direct : Lille-PSG (0-0)
0 - 0

À jouer

 

Salut la compagnie !! Et bienvenue sur sofoot.com pour suivre ensemble le dernier match de cette 7ème journée de Ligue 1 entre le LOSC et le PSG !! Coup d'envoi à 20h45, soyez pas en retard !

Par François Goyet

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Metz-Marseille (0-3)
Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!