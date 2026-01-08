Éli Junior Kroupi adoubé par une ancienne star de Premier League

Vrai reconnaît vrai. Alors qu’Éli Junior Kroupi continue d’enflammer l’Angleterre après avoir inscrit son septième but en Premier League ce mercredi contre Tottenham (victoire 3-2 de Bournemouth), un certain Daniel Sturridge n’a pas tari d’éloges au sujet de la pépite des Cherries.

Sur X, le plus fidèle patient des infirmeries anglaises s’est montré impressionné par les performances de l’attaquant formé au FC Lorient : « Non… Eli Kroupi est clinique. À 19 ans, il est déjà l’un des meilleurs finisseurs de Premier League. Ce calme devant le but ? Ça ne s’apprend pas. »

Nah… Eli Kroupi is cold. 19 and already one of the best finishers in the Premier League. That calmness in front of goal? You can’t teach that. — Daniel Sturridge (@DanielSturridge) January 7, 2026

Le gamin de Lorient se fait un nom en PL

Éli Junior Kroupi prend une nouvelle dimension sous le maillot des Cherries. Le 18 octobre dernier, il signe un doublé en 31 minutes contre Crystal Palace (3-3 score final), délivrant son premier match référence de l’autre côté de la Manche.

Grappillant du temps de jeu au fil des matchs, l’international Espoirs français (5 matchs et 3 buts) pourrait être l’une des révélations de l’année en Premier League. Passer de la Ligue 2 aux projecteurs anglais pouvait s’annoncer délirant, et pourtant… Le gamin de Lorient ne refroidit que ses adversaires.

En espérant qu’il ne croupisse pas autant de fois que Sturridge à l’infirmerie ou sur le banc.

