S’abonner au mag

Benfica prend des mesures fortes contre le racisme dans son stade

LL
Réactions
Benfica prend des mesures fortes contre le racisme dans son stade

Tolérance zéro. Dans un communiqué publié sur son site ce vendredi, Benfica a dénoncé les nouveaux faits de racisme de la part de ses supporters lors de la confrontation de Ligue des champions contre le Real Madrid et a suspendu cinq socios après l’ouverture de procédures disciplinaires faisant « suite à l’enquête interne menée à la suite du match aller » remporté 1-0 par le Real à Lisbonne le 17 février.

Des comportements racistes contraires aux valeurs du club

Sans surprise, ces supporters, qui risquent jusqu’à l’exclusion du club et de son stade , ont eu«  des comportements inappropriés dans les tribunes, de nature raciste », a précisé Benfica. Le club, éliminé par les Madrilènes en barrages, « réaffirme qu’il ne tolère aucune forme de discrimination ou de racisme et continuera à agir avec fermeté chaque fois que des comportements contraires aux valeurs du club, du sport et de la société seront constatés ».

C’est lors de ce match aller à l’Estadio da Luz que sont nées les accusations de racisme formulées par Vinicius Junior à l’encontre de Gianluca Prestianni, qui aurait traité le Brésilien de « singe ». Mercredi soir, ce sont les supporters madrilènes qui ont fait parler d’eux pour des… saluts nazis, avant d’être évidemment expulsés.

Une belle semaine pour le savoir-vivre et le respect d’autrui.

Le frère d’Otamendi aurait publié une image raciste à l’encontre de Vinícius Júnior

LL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
127
18

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.