Paulo Fonseca ne voulait pas du LOSC pour l'OL

SW
Paulo Fonseca ne voulait pas du LOSC pour l'OL

Au moins, on est tous d’accord. Paulo Fonseca n’aurait pas non plus voulu revoir la trogne de Bruno Genesio cette saison. Ben oui, parce que trois fois, c’est déjà beaucoup

En effet, l’OL aurait pu retrouver le LOSC en huitièmes de finale de Ligue Europa. Mais heureusement pour la gaieté du foot français et pour notre soif de beau jeu, c’est le Celta de Vigo (oui oui, on dit bien Celta DE Vigo) qui se coltine la bonne forme des Gones.

La Galice, ça se boit ?

« C’était difficile d’imaginer rejouer encore une fois contre eux, commente le coach lyonnais avec le sourire. Je connais les compétences de cette équipe. C’est toujours un match difficile à envisager. » Bon, ça aurait été quand même, vu les derniers résultats.

« Ce sera aussi dur contre le Celta mais je préfère jouer contre eux, avoue Fonseca. Je connais cette équipe qui joue très bien. Elle dispose de beaucoup de joueurs expérimentés. Elle s’est imposée cette saison contre Lille et NiceC’est une équipe très forte. Leur championnat est différent mais je pense que c’est un adversaire qui possède beaucoup de qualités individuelles et collectives. »

Attention aux moules d’Aspas.

Ligue Europa : l’OL et Lille s’évitent au tirage

SW

