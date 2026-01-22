S’abonner au mag
Lille prend un but dès la première minute... et perd

  Celta de Vigo 2-1 Lille

Buts : Swedberg (1re) et Starfelt (69e) pour le Celta de Vigo // Giroud (86e) pour Lille

Première minute de jeu : ouverture du score signée Williot Swedberg (qui profite d’une mauvaise relance d’Alexsandro). 9e : blessure de Nabil Bentaleb (qui doit être remplacé par Aïssa Mandi). 19e : but refusé à Borja Iglesias (pour hors-jeu). 29e : expulsion de Hugo Sotelo (qui récolte un carton rouge pour une semelle sur Mandi). Comme dit le poncif, tout va très vite dans le football. Que ce soit en une poignée de secondes ou en une demi-heure, d’ailleurs. Cela dit, les entraîneurs du Celta de Vigo et de Lille savent pertinemment qu’une rencontre peut sembler longue pour les joueurs.

Giroud a marqué, mais le LOSC s’est raté

Raison pour laquelle Bruno Genesio et Claudio Giraldez réalisent deux changements chacun dès la pause, afin d’insuffler de nouvelles énergies. Pas suffisant pour changer les choses lors de cette septième journée de phase de poules de Ligue Europa, le LOSC ne parvenant pas à s’appuyer sur sa supériorité numérique pour faire la différence. Ce sont même les locaux qui trouvent une nouvelle fois le chemin des filets malgré une occasion pour Olivier Giroud, Carl Starfelt s’offrant une tête gagnante sur corner. Giroud sauve tout de même l’honneur, mais la mauvaise affaire reste pour les Dogues (21es). Attention, pas de mauvaise surprise…

Rupture d’un ligament croisé pour Hamza Igamane

