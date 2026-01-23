Bruno Genesio ne ferme pas la porte à une démission

Ce n’est pas oui, mais ce n’est pas non non plus. Interrogé en conférence de presse sur son avenir après la défaite de Lille sur la pelouse du Celta Vigo lors de la septième journée de phase de poule de Ligue Europa, Bruno Genesio a semblé en pleine réflexion : « Lorsqu’on reproduit les mêmes erreurs quatre fois, ce n’est pas de la malchance. C’est qu’on n’apprend pas de nos erreurs, et c’est un autre problème. Tout le monde va devoir assumer, moi le premier parce que je fais l’équipe. Je suis responsable et je vais assumer, mais je pense que beaucoup de gens doivent se remettre en question. Je n’en dis pas plus, vous verrez. Démissionner ? Dans les jours à venir, vous verrez ce que ça veut dire. »

Et l’entraîneur du Losc de continuer, dans la même veine : « C’est inexplicable pour moi, c’est pareil sur quatre matchs. Soit on ne se prépare pas bien, et c’est de ma faute. Soit on pense qu’on est à un tournoi de sixte, et c’est aussi de ma responsabilité. Il faut arrêter de tirer des enseignements, il faut assumer les choses. Quand ça se reproduit, ce n’est pas le hasard ou le manque de réussite. Ce qu’on fait dans le jeu depuis le début de l’année, c’est à la limite du scandaleux. On s’est peut-être enflammé après la bonne première partie de saison, on s’est peut-être vu trop beau. Peut-être que je n’ai pas été assez prévenant, mais les choses vont changer. » Dans la composition d’équipe, ou pour celui qui la prépare ?

Lille prend un but dès la première minute... et perd