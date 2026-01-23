S’abonner au mag
  • C3
  • J7
  • Celta Vigo-Lille (2-0)

Bruno Genesio ne ferme pas la porte à une démission

FC
Bruno Genesio ne ferme pas la porte à une démission

Ce n’est pas oui, mais ce n’est pas non non plus. Interrogé en conférence de presse sur son avenir après la défaite de Lille sur la pelouse du Celta Vigo lors de la septième journée de phase de poule de Ligue Europa, Bruno Genesio a semblé en pleine réflexion : « Lorsqu’on reproduit les mêmes erreurs quatre fois, ce n’est pas de la malchance. C’est qu’on n’apprend pas de nos erreurs, et c’est un autre problème. Tout le monde va devoir assumer, moi le premier parce que je fais l’équipe. Je suis responsable et je vais assumer, mais je pense que beaucoup de gens doivent se remettre en question. Je n’en dis pas plus, vous verrez. Démissionner ? Dans les jours à venir, vous verrez ce que ça veut dire. »

Et l’entraîneur du Losc de continuer, dans la même veine : « C’est inexplicable pour moi, c’est pareil sur quatre matchs. Soit on ne se prépare pas bien, et c’est de ma faute. Soit on pense qu’on est à un tournoi de sixte, et c’est aussi de ma responsabilité. Il faut arrêter de tirer des enseignements, il faut assumer les choses. Quand ça se reproduit, ce n’est pas le hasard ou le manque de réussite. Ce qu’on fait dans le jeu depuis le début de l’année, c’est à la limite du scandaleux. On s’est peut-être enflammé après la bonne première partie de saison, on s’est peut-être vu trop beau. Peut-être que je n’ai pas été assez prévenant, mais les choses vont changer. » Dans la composition d’équipe, ou pour celui qui la prépare ?

Lille prend un but dès la première minute... et perd

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!