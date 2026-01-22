Rennes accueille sa première recrue hivernale

Un Polonais en Bretagne et une première recrue cet hiver pour le Stade rennais. Le club breton a officialisé tard dans la soirée de jeudi l’arrivée de Sebastian Szymański.

Le milieu de terrain de 26 ans a signé un contrat jusqu’en 2029 à Rennes, qui a déboursé environ dix millions d’euros pour attirer le joueur qui évoluait à Fenerbahçe depuis 2023. C’était un renfort attendu par Habib Beye, qui avait déjà évoqué le besoin d’un profil plus créatif dans l’entrejeu, alors que l’effectif rennais s’est considérablement réduit depuis le grand ménage de l’été dernier.

Frankowski a donné un coup de main

L’international polonais (50 sélections) n’était pas vraiment un titulaire avec le club stambouliote cette saison, mais il a quand même pu gratter du temps de jeu entre les différentes compétitions (26 matchs, 2 buts, 2 passes décisives).

Une saison de football se construit brique par brique 🧱#Szymański2029 pic.twitter.com/6NdkJ6DF0j — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 22, 2026

« C’est un profil que l’on voulait pour notre effectif, avec la polyvalence de pouvoir jouer à plusieurs postes. On cherchait un nouveau joueur qui a la capacité de faire la différence dans les 30 derniers mètres, de décanter les matchs, présente Loïc Désiré sur le site officiel du SRFC. On a eu un ambassadeur de poids avec Frankie (Frankowski, NDLR), qui lui a donné une belle image du club. Les joueurs se plaisent au club et dans notre belle région, c’est important. » Szymański devrait postuler une place dans le groupe, voire sur le terrain, dès samedi pour le derby contre Lorient.

Pile pour la tempête du week-end.

