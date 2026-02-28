S’abonner au mag
Ousmane Dembélé est un « Enfoiré »

Ousmane Dembélé est un «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Enfoiré<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Même les Parisiens peuvent le dire. Ousmane Dembélé a ouvert le spectacle des Enfoirés ce vendredi. Après une reprise de Parisienne, signé Gims, le footballeur du PSG a officiellement lancé la soirée tout sourire, par la Chanson des Restos : « Aujourd’hui, on n’a plus le droit, ni d’avoir faim ni d’avoir froid. » Si Jean-Jacques Goldman a peut-être eu mal aux oreilles, le public a ensuite repris en chœur la musique avant de scander « Ousmane, Ballon d’or ». Michaël Youn et Matt Pokora, deux piliers de la troupe, ont bien encadré le footballeur et son joli alliage veste + tee-shirt blanc.

Les concerts de cette édition 2026 des Enfoirés ont été enregistrés au palais omnisports de Paris Bercy. Ousmane Dembélé serait reparti avec une photo de Vianney. Avant le Ballon d’or, Kylian Mbappé était le dernier footballeur en activité à être apparu aux spectacles, aux côtés de Didier Deschamps et d’une salopette. C’était en 2022.

Sébastien Chabal est toujours là.

Emmanuel Grégoire : « La valeur du Parc des Princes, c’est entre 0 et 1 milliard d’euros  »

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

