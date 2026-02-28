S’abonner au mag
Après "Amour, gloire et beauté", un autre programme pourrait disparaître de TF1

« Grouille-toi sinon tu vas rater Pierre Cangioni et Stopyra sur TF1+ », ça sonne moins bien. L’émission Téléfoot pourrait disparaître de TF1. Présente sur le PAF depuis 49 piges, la messe du dimanche matin pourrait basculer sur TF1+ et devenir entièrement digitale, indique L’Équipe. Téléfoot pourrait donc disparaître de la télé, mais rester sur la plateforme numérique, ce qui devrait causer quelques galères aux camarades de Pierre Cangioni, 86 ans, et Renaud Séchan, 76 ans.

TF1 tourné vers le rugby ?

Le canard précise que cette étude s’inscrit dans le cadre de la transformation digitale de la Une. La plateforme numérique TF1+ pourrait donc intégrer le sport dans son offre, pour dynamiser l’antenne et attirer un public de sportifs. TF1 n’a pas obtenu les droits de diffusion des deux prochaines coupes du monde de foot, et mise en ce moment sur le rugby. La Une retransmet en effet le Mondial et quelques matchs du Tournoi des Six Nations.

Mais les djeun’s, c’est sur TikTok qu’ils sont.

Revivez Strasbourg - Lens (1-1)
