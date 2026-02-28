S’abonner au mag
  • International
  • Amical
  • Russie-Mali

Le Mali jouera un match amical en Russie

UL
Réactions
Le Mali jouera un match amical en Russie

Le moment parfait pour une blessure diplomatique. Le Mali a annoncé le nom de son prochain adversaire en match amical : la Russie. Le quart de finaliste de la dernière CAN, éliminé de peu par le Sénégal, jouera contre l’hôte du Mondial 2018 le 31 mars prochain à Saint-Petersburg. La Russie est suspendue des compétitions internationales depuis 2022 et son invasion militaire de l’Ukraine.

Le Cameroun a déjà joué contre les Russes

Début février, Gianni Infantino a ouvert la porte à un retour éventuel de la Russie dans le football mondial. Au niveau diplomatique et militaire, selon Le Monde, les Russes poursuivent leurs activités en Afrique. Le Mali n’est pas le premier adversaire africain des Russes : Cameroun, Zambie et Nigeria ont déjà joué là-bas depuis 2022. Des équipes asiatiques, comme l’Irak, le Qatar ou le Tadjikistan, d’Europe (Serbie, Biélorussie), d’Amérique du Sud (Chili, Bolivie, Pérou) ou du Nord (Cuba) ont également affronté les Russes, qui n’ont perdu… qu’une seule fois dans cette période.

Les relations internationales…

Matveï Safonov et la mystique des gardiens russes

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
127
38
11
Revivez Strasbourg - Lens (1-1)
Revivez Strasbourg - Lens (1-1)

Revivez Strasbourg - Lens (1-1)

Revivez Strasbourg - Lens (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.