Ça passe ric-rac pour le Sénégal face au Mali

En supériorité numérique pendant 45 minutes, le Sénégal s’est contenté d’une toute petite victoire face à des Maliens valeureux mais maladroits, à l’image de leur gardien Djigui Diarra. La preuve que les Lions de la Téranga avancent dans ce tournoi avec très peu de marge.

Mali 0-1 Sénégal

But : Iliman Ndiaye (28e) pour les Lions de la Téranga

Expulsion : Yves Bissouma (45e+3) pour les Aigles.

Et pourquoi pas un derby pour entamer ces quarts de finale de la CAN ? Maliens et Sénégalais se sont prêtés au jeu, ont respecté la tradition : tension, baston et familiarités. Et au milieu de ce grand village, un homme a illustré tout le paradoxe de cette rencontre aussi trépidante qu’entachée d’erreurs techniques : Djigui Diarra a coûté aux Aigles le but finalement fatal de Ndiaye, avant de sortir un récital et multiplier les exploits pour laisser les siens en vie. Cette fois, ça passe pour les hommes de Pape Thiaw, mais il faudra élever le niveau pour espérer décrocher le Graal.

Quelques courants d’air

Ça se passe comme ça, « entre voisins ». On vient toquer, sans gène, à la manière de Lassine Sinayoko profitant d’entrée d’une belle passe adverse dans l’axe pour se présenter dans la surface ; et la porte se referme, claquée au nez par Kalidou Koulibaly, de retour de suspension et déjà au sol pour bloquer l’attaquant de l’AJA. Pas de péno, mais le ton de la soirée est donné : les relations seront tempétueuses à Tanger. Sous la pluie et sur une pelouse détrempée, Pape Gueye gronde trois fois, avec des frappes aussi lointaines que spontanées, sans trouver le cadre (10e, 20e et 32e). Sinayoko pense mettre dans le vent Koulibaly, puis Moussa Niakhaté, mais voit le retour du capitaine sénégalais pour le contrer (24e). Les volets claquent, mais ce sont les Aigles qui déplorent le premier carreau cassé. Héroïque en huitièmes face à la Tunisie dans les cages maliennes, Djigui Diarra passe complètement au travers du centre de Krépin Diatta, ce qui profite à Iliman Ndiaye pour ouvrir le score (0-1, 28e), alors que les affaires se compliquent avec un deuxième jaune pour Yves Bissouma lors d’une faute commise sur Gana Gueye et au moment d’un énième plan aérien au-dessus du stade.

Djigui, il s’appelle Djigui

Comme face aux Aigles de Carthage, les hommes de Tom Saintfiet finissent donc la mi-temps à 10. Un bon présage ? C’est du moins ce que permet d’espérer Diarra, qui a entre-temps sauvé les meubles en détournant les frappes excentrées de Habib Diallo et Sadio Mané, alors que l’ancien Red ne peut redresser le beau centre de Ndiaye au bout du temps additionnel. Les frictions dans le couloir des vestiaires et le changement offensif de Saintfiet (Nenê Dorgeles pour Amadou Haïdara) le prouvent : les outsiders ne baisseront pas le rideau d’aussitôt. Le début de seconde période va dans ce sens : Lassana Coulibaly (48e) puis Abdoulaye Diaby (57e) tentent de tordre Edouard Mendy à bout portant, pendant que son homologue Djigui ressort sa cape de justicier.

Le portier des Young Africans en Tanzanie tient la baraque face aux bourrasques soufflées par Idrissa Gueye (49e) et Sadio Mané (66e) de loin, ou le coup de casque de Pathé Ciss (69e). Sonné après le choc, le milieu sénégalais bénéficie d’une offrande de la défense malienne, n’a plus qu’à effacer Diarra, mais le goal en rose gagne un duel extrêmement mal joué par Ciss (76e). Le Mali jette ses dernières forces dans la bataille, quitte à faire basculer la rencontre dans un flou tactique, le Sénégal a plusieurs munitions pour faire le break (mention spéciale à la reprise de Lamine Camara sauvée miraculeusement par Diarra), mais il ne faiblira pas. Les Lions atteignent ainsi les demi-finales sans avoir encore totalement convaincu dans cette CAN. Après tout, c’est maintenant que ça commence.

Mali (4-2-3-1) : D. Diarra – H. Traoré, Diaby, O. Camara, Gassama – Haïdara (Nenê, 55e), Dieng – Coulibaly, Bissouma, Sangaré (K. Doumbia, 82e) – Sinayoko (Mam. Doumbia, 82e). Sélectionneur : Tom Saintfiet.

Sénégal (4-3-3) : E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – H. Diarra (Ciss, 62e), I. Gueye, P. Gueye (L. Camara, 62e) – I. Ndiaye (Mbaye, 75e), Diallo (C. Ndiaye, 75e), Mané. Sélectionneur : Pape Thiaw.