S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J24
  • Le Havre-PSG

Sofiane Boufal a « réussi à battre Messi dans un domaine »

UL
5 Réactions
Sofiane Boufal a «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>réussi à battre Messi dans un domaine<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

S’il peut faire gagner Le Havre contre le PSG, les Lensois le remercieront. Assez sympa à voir jouer depuis son retour en Ligue 1 au Havre cet hiver, Sofiane Boufal assume son goût pour le dribble et le spectacle. Dans une chouette interview donnée à L’Équipe, l’international marocain raconte avoir besoin d’instinct dans son jeu. « J’ai besoin d’avoir ce côté naturel pour faire mes gestes et surprendre l’adversaire. » Adorateur de petits ponts et de roulettes, l’ancien Lillois fan de Ronaldinho raconte quand même qu’un dribble doit être fait vers l’avant, doit « casser une ligne. »

« Messi. Messi, Messi, Boufal, Messi, Messi. » Trouvez l’intrus

L’ancien joueur de l’Union saint-gilloise raconte une jolie anecdote, survenue lors de la saison 2018-2019. Alors joueur du Celta de Vigo, le Marocain était devenu le joueur à réussir le plus grand nombre de dribbles en Liga. « Ça m’a fait rigoler, sourit-il. Dans les classements, il y avait “plus grand nombre de passes” : Messi ; “plus grand nombre de buts” : Messi ; “plus grand nombre d’occasions créées” : Messi. Messi, Messi, Boufal, Messi, Messi. Il n’y a que moi qui ai réussi à le battre dans un domaine. Je pourrai en parler à mes enfants. »

Nous aussi.

Didier Digard regrette un manque de « conviction »

UL

À lire aussi
30
Revivez PSG-Le Havre (3-0)
  • L1
  • J13
  • PSG-Le Havre
Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Revivez PSG-Le Havre (3-0)
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
127
41
11
Revivez Strasbourg - Lens (1-1)
Revivez Strasbourg - Lens (1-1)

Revivez Strasbourg - Lens (1-1)

Revivez Strasbourg - Lens (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.