Sofiane Boufal a « réussi à battre Messi dans un domaine »

S’il peut faire gagner Le Havre contre le PSG, les Lensois le remercieront. Assez sympa à voir jouer depuis son retour en Ligue 1 au Havre cet hiver, Sofiane Boufal assume son goût pour le dribble et le spectacle. Dans une chouette interview donnée à L’Équipe, l’international marocain raconte avoir besoin d’instinct dans son jeu. « J’ai besoin d’avoir ce côté naturel pour faire mes gestes et surprendre l’adversaire. » Adorateur de petits ponts et de roulettes, l’ancien Lillois fan de Ronaldinho raconte quand même qu’un dribble doit être fait vers l’avant, doit « casser une ligne. »

« Messi. Messi, Messi, Boufal, Messi, Messi. » Trouvez l’intrus

L’ancien joueur de l’Union saint-gilloise raconte une jolie anecdote, survenue lors de la saison 2018-2019. Alors joueur du Celta de Vigo, le Marocain était devenu le joueur à réussir le plus grand nombre de dribbles en Liga. « Ça m’a fait rigoler, sourit-il. Dans les classements, il y avait “plus grand nombre de passes” : Messi ; “plus grand nombre de buts” : Messi ; “plus grand nombre d’occasions créées” : Messi. Messi, Messi, Boufal, Messi, Messi. Il n’y a que moi qui ai réussi à le battre dans un domaine. Je pourrai en parler à mes enfants. »

