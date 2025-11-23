Didier Digard regrette un manque de « conviction »

Une défaite 3-0, et quelques maux.

À la suite de la défaite du Havre sur la pelouse du Paris Saint-Germain dans une rencontre comptant pour la treizième journée de Ligue 1, Didier Digard s’est montré plutôt satisfait du rendement de ses joueurs. Mais au-delà de la philosophie de jeu respectée par ses hommes, l’entraîneur du HAC a tout de même mis en avant un petit bémol. « On s’est donné l’opportunité de bien faire, mais on a manqué de conviction dans le dernier geste », a ainsi regretté l’ancien milieu de terrain, en conférence de presse.

Et le technicien de préciser, dans la même veine : « Il y a eu des situations avec des ballons à gratter, qui doivent nous permettre d’aller ensuite dans la surface adverse. Des actions où on a essayé de trouver la position ou le geste idéal, alors que parfois, il faut simplement amener le danger chez l’adversaire avec des ballons devant le but. Des fois, il ne faut pas être idéaliste et il nous a manqué la réussite dans les deux surfaces. »

Pas d’inquiétude, son équipe a encore un peu de marge sur la zone de relégation.

Luis Enrique confond Nuno Mendes et João Neves