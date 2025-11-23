S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J13
  • PSG-Le Havre (3-0)

Didier Digard regrette un manque de « conviction »

FC
Didier Digard regrette un manque de « conviction<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Une défaite 3-0, et quelques maux.

À la suite de la défaite du Havre sur la pelouse du Paris Saint-Germain dans une rencontre comptant pour la treizième journée de Ligue 1, Didier Digard s’est montré plutôt satisfait du rendement de ses joueurs. Mais au-delà de la philosophie de jeu respectée par ses hommes, l’entraîneur du HAC a tout de même mis en avant un petit bémol. « On s’est donné l’opportunité de bien faire, mais on a manqué de conviction dans le dernier geste », a ainsi regretté l’ancien milieu de terrain, en conférence de presse.

Et le technicien de préciser, dans la même veine : « Il y a eu des situations avec des ballons à gratter, qui doivent nous permettre d’aller ensuite dans la surface adverse. Des actions où on a essayé de trouver la position ou le geste idéal, alors que parfois, il faut simplement amener le danger chez l’adversaire avec des ballons devant le but. Des fois, il ne faut pas être idéaliste et il nous a manqué la réussite dans les deux surfaces. »

Pas d’inquiétude, son équipe a encore un peu de marge sur la zone de relégation.

Luis Enrique confond Nuno Mendes et João Neves

FC

À lire aussi
30
Revivez PSG-Le Havre (3-0)
  • L1
  • J13
  • PSG-Le Havre
Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Revivez PSG-Le Havre (3-0)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Êtes-vous heureux d'avoir revu Paul Pogba sur un terrain de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
113
27
30
Revivez PSG-Le Havre (3-0)
Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Revivez PSG-Le Havre (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!