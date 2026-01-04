PSG-PFC : Lucas Chevalier retrouve son poste

Premier derby, premier match de l’année, premières compos.

On termine la phase aller avec un premier derby parisien en Ligue 1. Et pour cette occasion, Luis Enrique a mis les petits plats dans les grands avec les titularisations d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Senny Mayulu, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Ilia Zabarnyi, Willian Pacho… et Lucas Chevalier dans les cages. Le gardien français retrouve sa place après sa blessure et avoir vu le Russe Matveï Safanov prendre la lumière et se blesser à son tour.

Taille mannequin au Paris FC

Chez le voisin du Paris FC, une vieille connaissance du Parc fait son apparition : Kevin Trapp. Le modèle allemand de 35 ans est préféré à Obed Nkambadio. En l’absence d’Ilan Kebbal, à la CAN, c’est Maxime Lopez qui a les clés du jeu dans l’autre collectif parisien.

Autre invité de la soirée : le froid. Il fait -2°C au Parc.

En direct : PSG - Paris FC (0-0)