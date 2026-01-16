100 choses plus graves qu’une défaite du Paris Saint-Germain

Après son élimination en Coupe de France face au Paris FC, il est possible que le Paris Saint-Germain connaisse une nouvelle fois la défaite en 2026. Et au fond, ce ne serait pas si grave. La preuve, on a trouvé 100 choses plus tragiques qu’un match perdu par le PSG. Les voici, dans le désordre.

1/ La neige à Paris.

2/ La baisse du taux du livret A.

3/ Liker un post Insta de son/sa crush de 2017 sans faire exprès.

4/ Signer en Arabie saoudite pour « mettre sa famille à l’abri » alors qu’on a 19 ans.

5/ Voler un œuf sans voler un bœuf derrière.

6/ Appeler la maîtresse « maman ».

7/ Un péno tiré les mains sur les hanches comme John Mensah en quarts de finale de Coupe du monde.

8/ Christophe Gleizes en prison depuis 201 jours.

9/ Porter un t-shirt à col en V en 2026.

10/ Tuer un homme dans un cimetière le jour de l’enterrement de sa mère.

11/ La dentition de Niclas Füllkrug.

12/ Se filmer en train de se masturber au milieu de tes potes, encore plus quand tu es joueur de l’équipe de France espoirs.

13/ Une défaite de l’OM.

14/ Les gens qui mastiquent la bouche ouverte.

15/ Le fait que Jonathan Coe n’a toujours pas reçu le prix Nobel de littérature.

16/ Les conflits dans les Kivus en RDC.

17/ Perdre ses cheveux.

18/ Finir deuxième quand on s’appelle Gauthier Hein.

19/ L’absence de Raphinha de toutes les équipes type de l’année (oui, c’est sa femme qui nous a obligés à écrire ça).

20/ La tessiture d’une contrebasse.

<iframe loading="lazy" title="La contrebasse, comment ça marche ? Lucas Henri - Culture Prime" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/EyL92sv2de0?start=168&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

21/ Xavier Gravelaine.

22/ La tentative de rachat du Groenland par Donald Trump.

23/ La dernière saison de Stranger Things.

24/ Recevoir une dickpic non sollicitée.

25/ Se faire porter pâle le jour du match contre l’homophobie.

26/ Le lait avant les céréales.

27/ Rater son avion.

28/ La rediffusion en boucle des cinq mêmes pubs pendant la CAN.

29/ Avoir une rage de dents le 15 août.

30/ La ponctualité du RER D.

31/ Se moquer d’un caissier quand on s’appelle Franck Kessié.

32/ Croire qu’on n’a pas besoin d’aller voir un psy.

33/ Croire qu’Arsenal va remporter la Premier League.

34/ Être en CE2 et oublier le texte de la pièce de théâtre pour la kermesse de l’école.

35/ Une bouteille de Graves.

36/ La voix de Barry White.

37/ La voix d’Alexandre Lacazette (façon de parler).

🎙 Alexandre Lacazette sur les coups de pied arrêtés : "On savait que c'était notre point faible… Je suis désolé pour les supporters." La déception de l’attaquant Lyonnais après la défaite sur le rocher. #ASMOL #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/EhAPi0eE6U — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 11, 2022

38/ La guerre.

39/ Le retour de l’absence de concurrence en Bundesliga.

40/ L’expansion galopante du tasty crousty.

41/ Les prix des billets de la Coupe du monde 2026.

42/ Renommer le stade Robert-Bobin de Bondoufle en Essonne Stadium.

43/ Croire qu’un maillot de foot est un vêtement normal.

44/ La teneur de pur football dans les demi-finales de la CAN 2025.

45/ La fin de carrière de Nabil Fekir.

46/ Une pénurie de papier toilette.

47/ Les buffets payants en salle de presse.

48/ Écrire Riyad Mahrez « Ryad Mahrez ».

49/ Écrire Wendie Renard « Wendy Renard ».

50/ Épouser la nièce de son ex-femme comme Hulk.

51/ La blessure de Djibril Cissé avant le Mondial 2006.

52/ La course d’élan d’Amel Majri.

🇫🇷 On en parle, de la course d'élan improbable d'Amel Majri ? Elle a fait un détour par Montluçon avant d'aller jusqu'au ballon... Du jamais vu dans l'histoire du foot ▶️ https://t.co/T020L7G3Yj pic.twitter.com/kelhsiIsxW — SO FOOT (@sofoot) July 20, 2025

53/ Poster des storys de ses sorties running et croire que ça intéresse quelqu’un.

54/ Thomas Gravesen.

55/ Perdre une chaussette dans la machine à laver.

56/ Le clubisme.

57/ Faire ses besoins sur Sassuolo.

58/ Le niveau abyssal du dernier film de Jim Jarmusch.

<iframe loading="lazy" title="FATHER MOTHER SISTER BROTHER | Official Trailer | Coming Soon" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/PA07EmbZ0b0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

59/ Le génocide en cours en Palestine.

60/ La Coupe du monde à 48, puis à 64, puis à 80, puis à 196.

61/ Le prix des maillots vintage.

62/ L’élimination d’Anouk aux portes des demi-finales de la Star Academy.

63/ Supporter un club qui finance le terrorisme.

64/ La vérification France Connect pour accéder aux sites pornos.

65/ Les pisse-froid dans les commentaires.

66/ Croire qu’on joue en Allemagne quand on est un joueur du Racing Club de Strasbourg.

67/ François Ciccolini sans club depuis 2020.

68/ Les vannes de Thierry Roland.

69/ Ryan Gravenberch.

70/ Les hommes, tout simplement.

71/ La fermeture du Gibert Jeune de Saint-Michel.

72/ La fermeture des Vidéo Futur de toute la France.

73/ L’expression « imo ».

74/ Que Gérard Lopez soit toujours dirigeant d’un club de foot.

75/ La disparition des harfangs des neiges en Suède. Vous savez, la chouette de Harry Potter, là…

76/ Mettre des chaussons pour bébé sur Le bon coin avec en description : « Jamais servi ».

77/ Le racisme.

78/ Faire croire qu’on aime sérieusement le matcha.

79/ Considérer le padel comme un sport.

80/ La pastille « humoristique » de L’Heure des pros.

81/ Partager son Spotify Wrapped au mois de décembre.

82/ Les gens qui prennent sauce ketchup avec leur grec.

83/ La destruction des Tours amoureuses du Parc Astérix.

84/ Le retour des Puma Mostro.

85/ La victoire à 3 points (c’est pour toi Rolland).

86/ Le niveau de la Premier League.

87/ La mort de Marion Cotillard dans Batman, The Dark Knight Rises.

88/ Une relégation de l’AJ Auxerre en Ligue 2.

89/ La famine.

90/ Oublier son anniversaire de mariage.

91/ Liker par « mégarde » le post d’un député RN.

92/ Regarder un boulard sans le son au bureau.

93/ La languette en aluminium de la barquette de fromage frais qui se déchire toujours quand on essaye de l’ouvrir.

94/ Une diffusion FFF TV à Guingamp sous la pluie.

95/ Le man bun.

96/ Demander à Ada Hegerberg si elle sait twerker.

97/ Comparer Ronaldo et Messi au lieu de profiter de ces deux monstres.

98/ L’augmentation du prix de l’électricité.

99/ Une victoire du PSG.

100/ Demander à ChatGPT 100 choses plus graves qu’une défaite du PSG.

