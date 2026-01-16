- France
- Paris Saint-Germain
100 choses plus graves qu’une défaite du Paris Saint-Germain
Après son élimination en Coupe de France face au Paris FC, il est possible que le Paris Saint-Germain connaisse une nouvelle fois la défaite en 2026. Et au fond, ce ne serait pas si grave. La preuve, on a trouvé 100 choses plus tragiques qu’un match perdu par le PSG. Les voici, dans le désordre.
1/ La neige à Paris.
2/ La baisse du taux du livret A.
3/ Liker un post Insta de son/sa crush de 2017 sans faire exprès.
4/ Signer en Arabie saoudite pour « mettre sa famille à l’abri » alors qu’on a 19 ans.
5/ Voler un œuf sans voler un bœuf derrière.
6/ Appeler la maîtresse « maman ».
7/ Un péno tiré les mains sur les hanches comme John Mensah en quarts de finale de Coupe du monde.
8/ Christophe Gleizes en prison depuis 201 jours.
9/ Porter un t-shirt à col en V en 2026.
10/ Tuer un homme dans un cimetière le jour de l’enterrement de sa mère.
11/ La dentition de Niclas Füllkrug.
12/ Se filmer en train de se masturber au milieu de tes potes, encore plus quand tu es joueur de l’équipe de France espoirs.
13/ Une défaite de l’OM.
14/ Les gens qui mastiquent la bouche ouverte.
15/ Le fait que Jonathan Coe n’a toujours pas reçu le prix Nobel de littérature.
16/ Les conflits dans les Kivus en RDC.
17/ Perdre ses cheveux.
18/ Finir deuxième quand on s’appelle Gauthier Hein.
19/ L’absence de Raphinha de toutes les équipes type de l’année (oui, c’est sa femme qui nous a obligés à écrire ça).
20/ La tessiture d’une contrebasse.
<iframe loading="lazy" title="La contrebasse, comment ça marche ? Lucas Henri - Culture Prime" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/EyL92sv2de0?start=168&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
21/ Xavier Gravelaine.
22/ La tentative de rachat du Groenland par Donald Trump.
23/ La dernière saison de Stranger Things.
24/ Recevoir une dickpic non sollicitée.
25/ Se faire porter pâle le jour du match contre l’homophobie.
26/ Le lait avant les céréales.
27/ Rater son avion.
28/ La rediffusion en boucle des cinq mêmes pubs pendant la CAN.
29/ Avoir une rage de dents le 15 août.
30/ La ponctualité du RER D.
31/ Se moquer d’un caissier quand on s’appelle Franck Kessié.
32/ Croire qu’on n’a pas besoin d’aller voir un psy.
33/ Croire qu’Arsenal va remporter la Premier League.
34/ Être en CE2 et oublier le texte de la pièce de théâtre pour la kermesse de l’école.
35/ Une bouteille de Graves.
36/ La voix de Barry White.
37/ La voix d’Alexandre Lacazette (façon de parler).
🎙 Alexandre Lacazette sur les coups de pied arrêtés : "On savait que c'était notre point faible… Je suis désolé pour les supporters." La déception de l’attaquant Lyonnais après la défaite sur le rocher. #ASMOL #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/EhAPi0eE6U— Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 11, 2022
38/ La guerre.
39/ Le retour de l’absence de concurrence en Bundesliga.
40/ L’expansion galopante du tasty crousty.
41/ Les prix des billets de la Coupe du monde 2026.
42/ Renommer le stade Robert-Bobin de Bondoufle en Essonne Stadium.
43/ Croire qu’un maillot de foot est un vêtement normal.
44/ La teneur de pur football dans les demi-finales de la CAN 2025.
45/ La fin de carrière de Nabil Fekir.
46/ Une pénurie de papier toilette.
47/ Les buffets payants en salle de presse.
48/ Écrire Riyad Mahrez « Ryad Mahrez ».
49/ Écrire Wendie Renard « Wendy Renard ».
50/ Épouser la nièce de son ex-femme comme Hulk.
51/ La blessure de Djibril Cissé avant le Mondial 2006.
52/ La course d’élan d’Amel Majri.
🇫🇷 On en parle, de la course d'élan improbable d'Amel Majri ? Elle a fait un détour par Montluçon avant d'aller jusqu'au ballon... Du jamais vu dans l'histoire du foot ▶️ https://t.co/T020L7G3Yj pic.twitter.com/kelhsiIsxW— SO FOOT (@sofoot) July 20, 2025
53/ Poster des storys de ses sorties running et croire que ça intéresse quelqu’un.
54/ Thomas Gravesen.
55/ Perdre une chaussette dans la machine à laver.
56/ Le clubisme.
57/ Faire ses besoins sur Sassuolo.
58/ Le niveau abyssal du dernier film de Jim Jarmusch.
<iframe loading="lazy" title="FATHER MOTHER SISTER BROTHER | Official Trailer | Coming Soon" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/PA07EmbZ0b0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
59/ Le génocide en cours en Palestine.
60/ La Coupe du monde à 48, puis à 64, puis à 80, puis à 196.
61/ Le prix des maillots vintage.
62/ L’élimination d’Anouk aux portes des demi-finales de la Star Academy.
63/ Supporter un club qui finance le terrorisme.
64/ La vérification France Connect pour accéder aux sites pornos.
65/ Les pisse-froid dans les commentaires.
66/ Croire qu’on joue en Allemagne quand on est un joueur du Racing Club de Strasbourg.
67/ François Ciccolini sans club depuis 2020.
68/ Les vannes de Thierry Roland.
69/ Ryan Gravenberch.
70/ Les hommes, tout simplement.
71/ La fermeture du Gibert Jeune de Saint-Michel.
72/ La fermeture des Vidéo Futur de toute la France.
73/ L’expression « imo ».
74/ Que Gérard Lopez soit toujours dirigeant d’un club de foot.
75/ La disparition des harfangs des neiges en Suède. Vous savez, la chouette de Harry Potter, là…
76/ Mettre des chaussons pour bébé sur Le bon coin avec en description : « Jamais servi ».
77/ Le racisme.
78/ Faire croire qu’on aime sérieusement le matcha.
79/ Considérer le padel comme un sport.
80/ La pastille « humoristique » de L’Heure des pros.
81/ Partager son Spotify Wrapped au mois de décembre.
82/ Les gens qui prennent sauce ketchup avec leur grec.
83/ La destruction des Tours amoureuses du Parc Astérix.
84/ Le retour des Puma Mostro.
85/ La victoire à 3 points (c’est pour toi Rolland).
86/ Le niveau de la Premier League.
87/ La mort de Marion Cotillard dans Batman, The Dark Knight Rises.
88/ Une relégation de l’AJ Auxerre en Ligue 2.
89/ La famine.
90/ Oublier son anniversaire de mariage.
91/ Liker par « mégarde » le post d’un député RN.
92/ Regarder un boulard sans le son au bureau.
93/ La languette en aluminium de la barquette de fromage frais qui se déchire toujours quand on essaye de l’ouvrir.
94/ Une diffusion FFF TV à Guingamp sous la pluie.
95/ Le man bun.
96/ Demander à Ada Hegerberg si elle sait twerker.
97/ Comparer Ronaldo et Messi au lieu de profiter de ces deux monstres.
98/ L’augmentation du prix de l’électricité.
99/ Une victoire du PSG.
100/ Demander à ChatGPT 100 choses plus graves qu'une défaite du PSG.
Par la rédaction de Sofoot.com