D1 féminine : un technicien entendu en plein pétage de câble pendant le direct

Une pensée pour les Guingampais.

Le match de D1 féminine entre Guingamp et Fleury disputé ce samedi (victoire guingampaise 3-1) a donné lieu à une scène plutôt inhabituelle en cabine de presse. Diffusée sur le canal de la Fédération français de football, FFF TV, la rencontre s’est en effet déroulée sur le terrain 1 du centre de formation de l’EAG et dans des conditions météorologiques difficiles, mêlant pluie et vent. De quoi, déstabiliser les journalistes présents sur place, mais également les techniciens. L’un d’eux s’est d’ailleurs montré très en colère quant aux moyens mis à leur disposition : « Là, ils vont m’entendre. Tu ne dis rien, mais je dirais que la table de mixage est foutu. Fais chier ! Putain, le matériel.. putain.. ils font n’importe quoi ! J’en ai marre de ce club de merde ! Pour nous, c’est le dernier match. »

Si le commentateur a présenté ses excuses après ce moment de flottement, le technicien agacé a mis le doigt sur un problème plus global. Celui de la couverture des matchs en France. Tant en première division féminine que dans les échelons inférieurs masculins (la Ligue 2 et le National en tête), l’investissement matériel peine ainsi à être mis en place, et une bonne partie des rencontres diffusées manquent cruellement d’esthétisme. Chargé de développer le professionnalisme chez les filles, Jean-Michel Aulas devra donc également s’atteler à sa production.

Quand un technicien de la FFFTV craque en direct durant Guingamp-Fleury en D1 Arkema. 😳 Énervé par la pluie et le vent ayant inondé son matériel, il n’a pas mâché ses mots pour exprimer sa colère envers le club breton. 🤬 Le foot féminin est un supplice à filmer pour les… pic.twitter.com/pFSbkrMYbz — Footeuses (@foo_teuses) February 11, 2024

On peut toujours rappeler Mediapro.

