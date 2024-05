Des fans de Guingamp lancent un hashtag contre l’utilisation de Roudourou par Brest

C’est pas beau de ne pas partager.

C’est officiel depuis la défaite de Nice ce mercredi contre Paris (1-2) : Brest jouera en Ligue des champions la saison prochaine. En tout cas, au moins le tour préliminaire. Sauf que les Bretons n’évolueront probablement pas dans leur stade, Francis-Le Blé n’étant pas homologué par l’UEFA pour la coupe d’Europe. Pour y remédier, les dirigeants du SB29 se seraient tournés vers Roudourou, l’antre de l’En Avant Guingamp, mis aux normes européennes en 2014 lors de la qualification des Guingampais en Ligue Europa. Mais cette perspective fait grincer des dents certains fans armoricains, qui ont lancé sur X le hashtag #BrestNotWelcome.

La phrase « l’histoire européenne à Roudourou appartient seulement à l’En Avant », accompagne parfois ce hashtag. « Il y a deux clubs qui peuvent éventuellement nous recevoir, Guingamp et Rennes. On a pris des contacts et on va voir s’il y a un accord pour nous accueillir. Les deux n’ont pas les mêmes atouts. Guingamp, c’est la proximité. Mais il faut voir ce qu’il y a comme mises à jour à faire », avait détaillé Denis Le Saint, le président brestois, dans L’Équipe ce mardi.

Même Lille avait joué à Bollaert…