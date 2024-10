Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Stade pessacais vs Stade Montois

Quelle meilleure manière pour bien entrer dans son match que d’envoyer un grand lob du milieu de terrain pour commencer d’entrée à 1-0 ? Difficile, hein. L’attaquant du Stade pessacais l’a bien compris et fait une Wahbi Khazri. Heureusement, le caméraman était à l’heure. Et son « incroyable ! » laisse à penser qu’il a bien kiffé le moment.

2/ JS Montilienne – Allan Foot

Vous connaissez certainement Cafu. Eh bien, ce dimanche, le latéral droit de la JS Montilienne a décidé de rendre hommage à l’ancien de l’AS Roma et de l’AC Milan. Sur une pelouse en bien mauvais état et une action anodine, le joueur drômois appelle le ballon sur son côté droit, fixe, crochète puis envoie une sacoche dans la lucarne. C’est filoche. Oui Monsieur.

3/ Clermont Foot – Grenoble Foot 38

Dans le choc de U15 R1 entre Clermont et Grenoble, drôle de but inscrit par les locaux. Après une percussion de l’ailier gauche auvergnat, le ballon est renvoyé par la défense iséroise. Mais pas pour longtemps puisqu’à l’entrée de la surface de réparation, un milieu de terrain clermontois a bien suivi et envoie une énorme frappe sous la barre. Allez, envoyez-moi ça en Ligue 2.

4/ RHMF vs Annœullin ASS FTS

En futsal, l’équipe locale fait le siège de la surface adverse et, sur le côté, l’attaquant trouve une position de frappe. Oui mais voilà, face à lui, le gardien est à l’aise. Après avoir facilement arrêté le ballon du pied, ce dernier se croit dans Olive et Tom et s’envole dans une chevauchée fantastique. Au bout de son slalom, sa frappe croisée du gauche ne laisse aucune chance au portier adversaire.

5/ Rueil Malmaison FC F vs Issy Foot F

Sur un bon vieux synthétique du dimanche matin, les joueuses de Rueil Malmaison combinent dans l’entrejeu. Jusqu’à ce qu’une des milieux de terrain trouve une bonne passe dans l’intervalle. Après un superbe contrôle orienté, l’attaquante est lancée vers le but et déclenche une frappe croisée puissante et imparable. Clinique.

