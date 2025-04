L'Atlético de Madrid vainqueur de Séville sur le fil

Séville FC 1-2 Atlético de Madrid

Buts : Agoumé (8e) pour les Andalous // Álvarez (23e, SP) et Barrios (90e+3) pour les Colchoneros

La bonne opération du week-end.

En difficulté ce dimanche, l’Atlético de Madrid est finalement parvenu à renverser Séville au Sánchez-Pizjuán en inscrivant un but dans le temps additionnel pour l’emporter (1-2). Dès lors, les Colchoneros profitent des faux pas du Real Madrid (battu par Valence) et du FC Barcelone (tenu en échec par le Real Betis) pour réduire leur retard sur les deux premières places de la Liga. La spirale négative prend fin pour le club de la capitale, qui n’avait remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues et qui conserve un mince espoir de soulever un titre cette saison. L’après-midi a pourtant très mal commencé pour l’équipe de Diego Simeone, cueillie à froid après huit minutes de jeu par une superbe combinaison des Andalous et une frappe en puissance de Lucien Agoumé (1-0, 8e).

Barrios convertit la dernière chance

Le Franco-Camerounais de 23 ans, formé à Sochaux et passé par Brest ou Troyes, a inscrit là son tout premier but chez les pros. Face à une équipe de Séville d’un bon niveau, les Madrilènes ont toutefois rapidement égalisé grâce à un penalty transformé par Julián Álvarez (1-1, 23e) après une faute de Loïc Badé sur Conor Gallagher. La suite du match, assez fade, a donné peu d’occasions franches avec un Antoine Griezmann loin de son meilleur niveau. En seconde période, la rencontre a brièvement été interrompue après le jet de projectiles sur la pelouse de la part des supporters sévillans (en colère contre la direction du club). Mais alors que le match nul s’avançait et qu’il ne restait qu’une poignée de minutes à disputer, Pablo Barrios a profité de l’absence de pressing de ses adversaires pour armer une frappe au ras-du-sol faisant mouche (1-2, 90e+3). Un but ô combien important pour l’Atlético, qui revient à trois unités du Real Madrid et à sept du Barça.

On peut encore (un peu) croire en un dernier titre pour Grizou !

