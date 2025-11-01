S’abonner au mag
Griezmann marque son 200e but en Liga

Atlético 3-0 Séville

Buts : Álvarez (SP, 64e), Almada (77e) et Griezmann (90e) pour les Colchoneros

L’Argentine de Madrid gagne encore.

L’Atlético conserve sa quatrième place en Liga. Les Colchoneros sont à égalité de points avec Barcelone et à un point de Villarreal, deuxième, après leur victoire tranquille contre Séville. Ils étendent leur série d’invincibilité à dix matchs en championnat.

Les Sévillans auront tenu, à l’image de ce poteau touché par Nicolás González (35e) et du super arrêt d’Odysséas Vlachodímos (45e). Mais ils ont pris deux buts bêtes. Un penalty signé Julián Álvarez après une faute du Français Tanguy Kouassi (1-0, 64e), puis un plat du pied de Thiago Almada (2-0, 77e). L’ancien éphémère Lyonnais marque son deuxième but avec l’Atlético. La cerise sur le gâteau de ce succès madrilène, c’est le 200e but en Liga d’Antoine Griezmann. Le Français a envoyé un face-à-face au-dessus (83e), mais a marqué du pied droit dix minutes plus tard.

Vamos.

L’Atlético de Madrid vainqueur de Séville sur le fil

