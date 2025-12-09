Zinédine Zidane investit dans un club de National 3

Il est de re-Tours !

Qui ça ? Le football pardi ! Depuis la liquidation du Tours FC, la région cherche à faire renaître une écurie pour représenter le territoire local. Chose faite avec la création de l’Union Foot de Touraine, une fusion entre les équipes du TFC, du FC de l’Ouest Tourangeau et de Joué-lès-Tours.

Évoluant en National 3, l’entente est plutôt en forme sportivement puisqu’elle est deuxième du groupe B. De quoi pousser quelques mécènes à venir y lâcher un billet ? Apparemment oui. Ce mardi soir, L’Équipe révèle que l’UFT compte parmi ses actionnaires un certain Zinédine Zidane. Le montant de sa contribution ? 10 000 euros. Pas mal pour un club de cinquième division. D’autant plus que le futur sélectionneur de l’équipe de France n’est pas seul à être monté à bord. Parmi les autres actionnaires, on retrouve notamment l’ancien président du Stade Malherbe de Caen Olivier Pickeu et le PDG du groupe hôtelier Accor Sébastien Bazin.

Selon le quotidien, l’arrivée de Zidane n’est pas tout à fait anodine. L’Union Foot de Touraine est en effet présidée par Basile Riboud dont le père, Franck, est l’ancien patron de Danone et un ami de l’ancien international français, qui l’avait à l’époque soutenu financièrement alors qu’il avait investi dans le défunt FC Évian-Thonon-Gaillard.

Et du coup Zinédine, t’habites à combien de kilomètres de Tours ?

Monaco : où sont les buts ?