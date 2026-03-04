- Coupe de France
- Quarts
- OM-Toulouse (2-2, 3 TAB 4)
Les tops et les flops de Marseille-Toulouse
Leonardo Balerdi a encore coulé, Habib Beye est entré à sa manière dans l’histoire et il paraît que Charlie Cresswell préfère ne pas garder les pieds sur terre. On le comprend : Toulouse est en demi-finales de Coupe de France, contrairement à l’OM.
Les tops
Charlie Cresswell
Pour le trouver, c’est facile : dans les airs plus haut que tout le monde sur les corners. La première page d’un Où est Charlie ?
0 note(s)
Yann Gboho
Dans la famille Doué, on demande le cousin. Bonne pioche !
0 note(s)
Aron Dønnum
La preuve que les punitions, c’est efficace.
0 note(s)
Igor Paixão
On se demande encore comment il aurait réussi à marquer un bijou lors de la séance de tirs au but.
0 note(s)
Les flops
Habib Beye
À jamais le premier à se faire sortir deux fois d’une même édition de Coupe de France sur la même pelouse en l’espace d’un mois.
0 note(s)
Leonardo Balerdi
Personne n’a jamais tenté de lui mettre un autre brassard au bras droit pour voir si ça l’aide à ne pas couler ?
0 note(s)
Ethan Nwaneri
Il pourra toujours digérer l’élimination et les « Nwanewi » de Christophe Josse avec un titre de champion d’Angleterre.
0 note(s)
Himad Abdelli
Il ne lui reste plus qu’à espérer que Benatia ne soit vraiment plus là l’été prochain, sinon il a déjà gagné le droit d’être prêté à Sassuolo ou au Genoa.
0 note(s)
Par Clément Gavard