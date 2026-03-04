S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • Quarts
  • OM-Toulouse (2-2, 3 TAB 4)

Les tops et les flops de Marseille-Toulouse

Par Clément Gavard
2 Réactions
Les tops et les flops de Marseille-Toulouse

Leonardo Balerdi a encore coulé, Habib Beye est entré à sa manière dans l’histoire et il paraît que Charlie Cresswell préfère ne pas garder les pieds sur terre. On le comprend : Toulouse est en demi-finales de Coupe de France, contrairement à l’OM.

Les tops

charlie-cresswell

Charlie Cresswell

Pour le trouver, c’est facile : dans les airs plus haut que tout le monde sur les corners. La première page d’un Où est Charlie ?

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

yann-gboho

Yann Gboho

Dans la famille Doué, on demande le cousin. Bonne pioche !

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

aron-donnum

Aron Dønnum

La preuve que les punitions, c’est efficace.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

igor-paixao

Igor Paixão

On se demande encore comment il aurait réussi à marquer un bijou lors de la séance de tirs au but.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les flops

habib-beye

Habib Beye

À jamais le premier à se faire sortir deux fois d’une même édition de Coupe de France sur la même pelouse en l’espace d’un mois.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

leonardo-balerdi

Leonardo Balerdi

Personne n’a jamais tenté de lui mettre un autre brassard au bras droit pour voir si ça l’aide à ne pas couler ?

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

images-6

Ethan Nwaneri

Il pourra toujours digérer l’élimination et les « Nwanewi » de Christophe Josse avec un titre de champion d’Angleterre.

 

 

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

himad-abdelli

Himad Abdelli

Il ne lui reste plus qu’à espérer que Benatia ne soit vraiment plus là l’été prochain, sinon il a déjà gagné le droit d’être prêté à Sassuolo ou au Genoa.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Clément Gavard

À lire aussi
22
Revivez Marseille - Toulouse (2-2)
  • Coupe de France
  • Quarts
  • OM-Toulouse (2-2, 3-4 TAB)
Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Revivez Marseille - Toulouse (2-2)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Marseille - Toulouse (2-2)
Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Revivez Marseille - Toulouse (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.