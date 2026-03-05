La terrible malédiction des tirs au but en Coupe de France pour l’OM

Jamais trois sans quatre, c’est ça le proverbe ? C’est en tout cas celui de l’OM en ce qui concerne les séances de tirs au but en Coupe de France. C’est simple, Marseille a quitté la compétition en s’inclinant dans cet exercice sur les quatre dernières éditions.

C’est dire si les supporters marseillais n’étaient pas du tout sereins quand ils ont compris que le quart de finale de ce mercredi soir se déciderait à leur loterie préférée… Résultat : Leonardo Balerdi et Ethan Nwaneri n’ont pas marqué leurs tentatives et le TFC a prolongé la malédiction marseillaise (2-2, 3 TAB 4).

Le mauvais souvenir d’Annecy

Une occasion pour remuer des couteaux dans les autres plaies phocéennes. Un petit récap’ ? La saison dernière, Marseille avait été sorti par le LOSC en seizièmes de finale (1-1, 3 TAB 4), au même stade que l’année précédente face à Rennes, cette fois à l’extérieur (1-1, 9 TAB 8). Sans oublier, bien sûr, en 2023, l’élimination en quarts très mal vécue contre Annecy au Vélodrome (2-2, 6 TAB 7), alors que le PSG était également sorti de la compétition.

Il ne faut pourtant pas remonter si loin pour voir l’OM remporter une séance de tirs au but en Coupe de France : en 2022, Marseille avait sorti Montpellier (1-1, 5 TAB 4), avant de s’arrêter en quarts contre Nice (un bon 4-1 dans le temps réglementaire). Avant cela, l’OM avait déjà sorti Trélissac aux TAB en 2020 ainsi que Caen en 2016, après avoir échoué contre Grenoble en 2015 (3-3, 5 TAB 4).

Et encore, on ne vous a pas parlé de Sochaux 2007.

