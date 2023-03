Olympique de Marseille 2-2 (6 TAB 7) Annecy

Buts : Veretout (29e) et Mughe (96e) pour l’Olympique de Marseille // Sahi (53e) et Mouanga (59e) pour Annecy

Tirs au but réussis : Guendouzi, Sanchez, Clauss, Ounahi, Vitinha et Rongier pour l’Olympique de Marseille // Demoncy, Mouanga, Baldé, Jean, El-Jaouhari, Shamal et Lajugie pour Annecy

Tirs au but ratés : Tavares et Balerdi pour l’Olympique de Marseille // Kashi pour Annecy

85e minute, au stade Vélodrome. Contre toute attente, Annecy est en train de renverser l’Olympique de Marseille qui a pourtant mené plutôt sereinement jusqu’à la 53e minute. Mais finalement, la logique peut encore être respectée : un péno vient d’être sifflé, et Sanchez peut remettre les deux équipes au même niveau. Sauf que le Chilien, qui en a pourtant vu d’autres, foire son contre-pied et la parade de Callens repousse la sphère en corner.

Tout le monde le sait, tout le monde le sent, tout le monde le pense : c’en est fini pour l’OM, qui ne gagnera vraisemblablement aucun trophée cette saison encore. Eh bien non : dans ce quart de finale fou, un nouveau rebondissement intervient avec un pion phocéen sorti de nulle part sur le gong… suivi d’une élimination aux tirs au but. Ce club en quête d’un titre depuis si longtemps, qui a éliminé l’ogre du Paris Saint-Germain au tour précédent, a cédé en quarts de finale de la Coupe de France contre un adversaire évoluant en Ligue 2. Une surprise dans cette compétition habituée à en créer et un exploit pour les visiteurs qui le méritent, mais aussi un vrai fiasco pour les locaux.

Un Sanchez aux fraises

Avec un onze de départ compétitif bien que transformé et après un hommage à Fontaine, Marseille débute sérieusement. Patients et dominateurs, les locaux s’évertuent à contourner le piège tendu devant eux. C’est donc tout logiquement que Clauss trouve le chemin des filets sur un magnifique service de Malinovskyi, réalisation cependant refusée pour hors-jeu. Qu’à cela ne tienne : si Sanchez gâche une cartouche en voyant Callens s’interposer devant lui, Veretout ouvre le score à la demi-heure de jeu grâce à une transmission à l’arraché de son latéral gauche. Puis, Malinovskyi est tout proche de breaker avec un missile terminant sa course sur la barre transversale. Annecy souffre, donc, mais l’outsider n’est pas encore hors course. Loin de là. Car en toute discrétion, le pensionnaire de Ligue 2 attend en fait son heure et un temps faible du favori pour lui mettre à l’envers.

C’est ce qu’il se passe peu de temps après la pause, avec d’abord l’égalisation inattendue de Sahi : Lajugie récupère, fixe Veretout et donne à son attaquant qui ne se fait pas prier pour tromper Lopez. Cinq minutes plus tard, tandis que Tudor vient de procéder à un dangereux triple changement et que Sanchez a loupé le cadre, le petit Poucet passe devant via un but de la tête de Mouanga sur corner. 1-2, sans que personne n’ait rien vu venir ! Mystifiés comme des bleus, les Phocéens tentent alors de réagir. Manque de bol, Mbemba trouve le poteau et Callens sort un arrêt décisif évitant le contre-son-camp de Mouanga. À ce moment-là du match, il reste alors peu de temps pour que l’OM refasse son retard. L’opportunité lui est d’ailleurs donnée, avec un penalty sanctionnant une main de Testud et… raté par Sanchez. Fin du game ? Non, répond Mughe : entré dans le temps additionnel, et par l’intermédiaire d’un centre dévié finissant au fond avec de la réussite pour sa première en professionnel, le remplaçant offre des tirs au but inespérés aux siens. Une séance qui, finalement, ne fait que repousser l’échéance… Annecy est dans le dernier carré !

Marseille (3-4-3-1) : Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac (Tavares, 56e) – Kaboré (Ounahi, 56e), Veretout (Mughe, 92e), Guendouzi, Clauss – Malinovskyi (Vitinha, 65e), Payet (Rongier, 56e) – Sanchez. Entraîneur : Tudor.

Annecy (5-3-2) : Callens – Lajugie, Jean, Temanfo (Testud, 73e), Mouanga, Bastian – Pajot (El-Jaouhari, 88e), Kashi, Demoncy – Sahi (Baldé, 73e), Rocchi (Shamal, 46e). Entraîneur : Guyot.

Marseille redescend de sa montagne