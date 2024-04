Un club amateur a plagié le logo du FC Annecy

Panne d’inspiration ou plagiat assumé ?

C’est l’histoire d’un club amateur de la banlieue lilloise qui a voulu moderniser son logo et se retrouve désormais avec une copie (quasi) à l’identique de celui du FC Annecy, pensionnaire de Ligue 2. La blague aurait pu s’arrêter là, mais comment expliquer ce manque de personnalité ? Tout commence en juin 2023, à l’occasion de l’assemblée générale de l’Étoile Club houplinois. Alain Tiberghien et sa direction y dévoile ce soir-là le nouveau logo de l’ECH. Une révélation surprenante pour les licenciés, qui font rapidement le parallèle avec le fanion du FCA, explique Le Dauphiné Libéré. « Je ne m’en étais pas rendu compte et on ne m’a pas tenu au courant qu’il était inspiré de celui d’Annecy, c’est vraiment accidentel », a répondu le président.

Les petites retouches (un rouge plus brillant, une police de caractères différentes, une étoile à la place de la Croix-de-Savoie et les lettres ECH à la place de FCA) ne suffisent pas à dissiper la ressemblance flagrante. « On aurait quand même préféré que ce soit plus personnel bien que ce logo soit plutôt sympa, assume Tiberghien. Mais il faut reconnaître que c’est un plagiat. » De son côté, le club haut-savoyard a déclaré ne pas s’être « penché dessus depuis. Tant qu’ils ne font pas de merchandising, car nous sommes une marque déposée, on voit ça avec bienveillance. On trouve ça juste un peu dommage pour eux et leur image. »

