Pronostic Dunkerque Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque et Annecy dos à dos

De retour en Ligue 2 après avoir seulement passé une saison en National, Dunkerque a souffert lors de la première partie de saison. Les Nordistes ont profité du mercato hivernal pour se renforcer et ont relevé brillamment la tête. En effet, Dunkerque est tout simplement la meilleure formation sur l’année civile 2024 où elle est invaincue. Cette superbe dynamique a permis au club nordiste de passer de la zone de relégation à la 14e place. En cas de succès ce samedi, le club dunkerquois pourrait même avoir un mince espoir de se mêler à la course aux play-off. Après avoir battu Pau (1-0), Dunkerque a confirmé en s’imposant à Laval (1-2) alors troisième de Ligue 2. Arrivé cet hiver, Courtet a ouvert le score avant que Youssouf n’inscrive le second but. Le gardien Koné s’est quant à lui illustré en arrêtant le penalty d’un attaquant lavallois.

En face, Annecy se trouve dans la zone de relégation depuis quasiment l’entame de saison. Le club haut-savoyard avait connu une préparation tronquée, car il a appris seulement 48h avant le début du championnat qu’il évoluerait en Ligue 2. Mal partie, la bande de Laurent Guyot semble lancer toutes ses forces dans cette dernière ligne droite. Souvent plaisant à voir jouer, le club haut-savoyard pêche dans l’efficacité, mais s’est bien rattrapé lors des 2 dernières journées en disposant d’Ajaccio (1-3) et de Bordeaux (3-1). À la faveur de ces victoires, Annecy est remontée à la 18e place et ne compte plus que 3 points de retard sur Bastia, premier relégable. Cette rencontre met aux prises 2 équipes en forme qui pourraient ne pas se départager au terme d’un match agréable.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

