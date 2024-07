L’US Dunkerque recrute un ancien du Real Madrid

Belle trajectoire de carrière.

Maintenu de justesse en Ligue 2 la saison dernière après une seconde partie de saison en boulet de canon, l’USL Dunkerque n’entend pas revivre les mêmes frayeurs, et cela commence par le recrutement. Ce jeudi, le club des Hauts-de-France a annoncé la signature d’un ancien du Real Madrid : Abner. Ce nom ne vous dit rien? C’est normal. Felipe Abner de son nom complet, latéral (ou piston) gauche de 28 ans, est passé par la Casa blanca pendant trois saisons, mais n’a jamais joué pour l’équipe première.

Oi Abner 👋 Le gaucher vient découvrir la France et la @Ligue2BKT à l’USL Dunkerque. 🇫🇷#TeamUSLD 🔵⚪️ pic.twitter.com/GC1GTf4mVe — USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) July 4, 2024

Au total, le Brésilien a disputé 24 rencontres avec le Castilla, avant de retourner au pays pour continuer sa carrière. Passé par la D1 (mais surtout la D2) portugaise avec Farense, avant-dernier de Jupiler Pro League avec le RWD Molenbeek la saison dernière, il était sans club et arrive donc à Dunkerque pour relancer sa carrière. Demba Ba, directeur sportif du club, affiche sa joie dans le communiqué officiel : « La touche Samba ! C’est un joueur de devoir et d’équipe. C’est quelqu’un qui n’hésite pas à se mettre au service de ses coéquipiers, et qui a une forte intelligence défensive. […] Avec Abner, nous enregistrons l’arrivée de quelqu’un de très solide qui a enchainé les matchs en première division brésilienne et belge. Abner vient chez nous, à Dunkerque, avec la volonté de continuer sur cette lancée. »

Ça va danser la Carioca au carnaval de Dunkerque l’année prochaine.

