Dunkerque se saborde et coule à Rodez

Rodez 5-1 Dunkerque

Buts : Bentayeb (52e, 54e), Nkada (57e), Mazou-Sacko (80e), Taïbi (90e) pour Rodez // Skyttä (10e) pour Dunkerque

Expulsion : Bardeli (27e) pour Dunkerque

C’était quoi, ce match ?!

Mené rapidement 1-0 à domicile, Rodez a renversé Dunkerque en marquant cinq buts en seconde période, dont trois buts en cinq minutes au retour des vestiaires (5-1) en clôture de la 26e journée de Ligue 2. Dunkerque a pourtant ouvert le score au bout de 10 minutes de jeu grâce à Nathan Skyttä, bien placé dans la surface, qui a vu la balle revenir sur lui et dont la frappe a heurté le poteau avant de rentrer.

Mais les Nordistes se sont mis en difficulté en étant contraints de jouer en infériorité numérique pendant plus d’une heure après le carton rouge direct pour Enzo Bardeli, auteur d’une grosse faute sur la cheville de Wilitty Younoussa (27e). Et Rodez, meilleur après l’expulsion, n’a pas eu besoin de plus de cinq minutes après la pause pour retourner complètement le match.

Et un, et deux, et trois buts en cinq minutes

À la suite d’un corner joué à deux, Abdallah centre devant le but devant tous les Dunkerquois immobiles et trouve Tawfik Bentayeb seul pour pousser la balle dans les buts (1-1, 52e). Après une mauvaise relance de Tejan, l’attaquant s’offre un doublé deux minutes plus tard en reprenant une tête croisée sur une frappe ralentie par un défenseur nordiste (2-1, 54e). Timothée Nkada y est aussi allé de son but, et quel but ! Une frappe incroyable déposée dans la lucarne opposée (3-1, 57e).

En fin de match, Derek Mazou-Sacko puis Waniss Taïbi ont achevé tout espoir pour Dunkerque de revenir. Après un contre express à la suite d’un corner adverse, Nkada a centré pour trois coéquipiers dans la surface, et c’est donc Mazou-Sacko qui conclut pour le quatrième but (4-1, 80e). Juste avant le temps additionnel, Taïbi, servi devant les buts, marque lui aussi sur un nouveau contre (5-1, 90e).

Après les victoires du Paris FC et de Metz ce week-end, Dunkerque termine la journée en restant quatrième avec 48 points et rate l’occasion de revenir à un point des deux premières places, qui offrent un ticket direct pour la Ligue 1. Rodez, lui, réalise une très bonne opération dans la lutte pour le maintien. Avec 30 points, il prend 6 longueurs d’avance sur Martigues, premier club relégable et 5 sur le barragiste Clermont.

Pour Dunkerque, il ne faudra pas se saborder comme ça contre le PSG.

