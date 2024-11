Ligue 2 : Dunkerque nouveau dauphin, Rodez gifle Annecy et Martigues stagne

Balles de tennis, problème de filet et coup franc direct.

La 13e journée de Ligue 2 a tenu toutes ses promesses avec plusieurs scénarios fous à tous les étages. Le gros coup de la soirée est signé Dunkerque. L’USLD s’empare de la deuxième place, avec seulement un point de retard sur le Paris FC qui compte un match en moins, en dominant Grenoble sur la plus petite des marges grâce à un but d’Enzo Bardeli (67e). Le carton du soir est pour Rodez, qui s’est défoulé sur Annecy, troisième avant la rencontre (5-1). Si les hommes de Laurent Guyot ont pris directement l’ascendant avec un but dès la 3e minute de Trevis Dago, les Ruthénois signent une partition presque parfaite avec notamment un doublé de l’inévitable Timothée Nkada. Il y a même eu un problème de filet lors de la rencontre. On comprend mieux pourquoi.

Toujours plus serré en bas du classement

Amiens ne peut faire mieux qu’un nul face à la lanterne rouge Martigues à la Licorne (1-1). Les hommes de Thierry Laurey prennent les devants grâce à un penalty parfaitement tiré par Ayoub Amraoui (34e). Dans la foulée, c’est au tour des Nordistes d’obtenir un tir à 11 mètres, mais cette fois il n’est pas transformé puisque Yan Marillat détourne parfaitement la tentative de Louis Mafouta (37e). C’est finalement Antoine Leautey qui permet, grâce à une magnifique frappe au premier poteau, aux Amiénois d’éviter le pire et de glaner un point. Pendant que Laval et Bastia se sont partagé le point du nul à la suite d’un match spectaculaire (2-2), Ajaccio, de son côté, domine Clermont sans trembler (2-0). Tout se décante à la 48e minute : à la baguette d’un coup franc idéalement placé, Julien Anziani nettoie la lucarne de Massamba N’Diaye (48e). Tony Strata tue ensuite tout suspense en claquant un pion après l’heure de jeu (64e). Pas cool pour la première de Batlles sur le banc clermontois. Enfin, Troyes se donne de l’air en croquant le Red Star (0-3). Si la rencontre a été interrompue pendant quasiment 30 minutes à cause d’un jet de balles de tennis, les hommes de Stéphane Dumont ont été tout sauf déstabilisés. Après un but de l’inoxydable Renaud Ripard, à la suite d’un magnifique travail de Cyriaque Irie (45e+1), l’ESTAC creuse l’écart en fin de match grâce à Jaures Assoumou, puis Kyliane Dong dans le money time.

Palpitant.

Ajaccio 2-0 Clermont

Amiens 1-1 Martigues

Grenoble 0-1 Dunkerque

Laval 2-2 Bastia

Red Star 0-3 Troyes

Rodez 5-1 Annecy

Première réussie pour Batlles avec Clermont, le Paris FC et Rodez assurent le spectacle