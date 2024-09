Pronostic Dunkerque Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Dunkerque – Rodez enflammé ?

L’année dernière, Dunkerque avait connu un début de saison difficile avant de se reprendre après la trêve hivernale, en profitant notamment du mercato de mi-saison. Nettement plus performants après Noël, les Maritimes avaient réussi à s’éloigner de la zone de relégation pour finalement terminer à la 16e place, avec une avance de 5 points sur le premier relégué. Cette saison, les Nordistes peinent à trouver leur rythme, n’ayant pas encore récolté le moindre point. Défaits dès le premier match à domicile par Annecy (0-2), les joueurs de Luis Castro semblaient bien partis pour l’emporter contre le Paris FC. Malgré une avance de 2 buts et 10 minutes à jouer, ils ont été rejoints puis dépassés dans les arrêts de jeu (3-2) par le PFC. Lors de l’intersaison, le club a perdu les Anziani, Maurer, ou Gbamin, artisans de la bonne seconde partie de saison.

En face, Rodez avait sans doute été la grande surprise de la saison dernière, réussissant même à décrocher la 4e place du classement et à participer aux play-off, finalement perdus contre Saint-Étienne. Cependant, la situation s’annonce plus compliquée cette saison pour le RAF, qui a vu de nombreux joueurs quitter le club lors du mercato estival comme Rajot, Danger ou Houtondji. Depuis la reprise, l’équipe peine à retrouver son niveau. Après une défaite serrée à Ajaccio lors de la première journée (1-0), les Aveyronnais ont de nouveau chuté le week-end dernier face au FC Metz (1-3), se retrouvant désormais à la 16e place du classement, sans le moindre point. Cette opposition entre équipes de bas de tableau, et qui encaissent pas mal de buts, pourrait nous offrir un match nul avec des buts de chaque côté.

