En Ligue 2, Clermont gagne face à Lorient pour la première de Laurent Batlles, festival entre le Paris FC et Rodez

Le troisième Battles, c’est George Harrison Clermont-Ferrand.

Un seul 0-0, des buts en pagaille et des renversements de situation, encore un sacré vendredi soir en Ligue 2. Pour la première de Laurent Batlles sur le banc de Clermont, les Auvergnats ont volcanisé Lorient (2-1), qui restait pourtant sur cinq matchs sans défaites. Il est arrivé jeudi seulement, en remplacement de Sébastien Bichard, et a pu compter sur son roc Damien Da Silva (1-0, 45e +1), puis sur Maidine Douane pour respirer un peu au classement. Aiyegun Tosin, sur pénalty a tenté de sonner la révolte pour Lorient, mais ce fut trop tard (2-1, 82e). Clermont est onzième ce soir. Les Merlus restent eux deuxièmes, trois points derrière le Paris FC.

📺[RESUME] ⚽#Ligue2BKT 😲 Clermont réalise un gros coup et s’impose face à Lorient ! 😮‍💨Les Clermontois s’éloignent de la zone rouge !#beINLIGUE2 #CF63FCLhttps://t.co/ESJ6FvyLQ1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 1, 2024

Les quatre premiers à quatre points

Malgré un festival de buts qui a du réjouir les visiteurs gratuits du stade Charléty, le leader a terminé une semaine sans gagner. Mais pas de 0-0 ennuyeux comme mardi à Amiens, plutôt un 3-3 bien animé face à Rodez. L’occasion parfaite pour Lohann Doucet, formé à Nantes, de fêter sa titularisation, pour Maxime Lopez, d’une magnifique enroulée, de rappeler qu’il était un superbe joueur, et pour Jean-Philippe Krasso de rattraper son retard au classement des buteurs. Tous les trois précisent qu’ils font partie des hommes forts des nouveaux protégés de LVMH. Côté aveyronnais, Nolan Galves et Ibrahima Baldé se sont aussi mis sur le 31 pour offrir une superbe soirée.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇫🇷 #PFCRAF 🤩 Oh la merveille de Maxime Lopez ! 🔥 Sur le côté gauche de la surface de Rodez, il élimine un joueur avant de décocher une frappe enroulée sublime !https://t.co/HQF5gajVBw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 1, 2024

Le Paris FC conserve sa première place, mais a désormais plusieurs poursuivants. Deux équipes frissons du début de saison sont à quatre points ce soir. D’un côté, Annecy, muet lors de son derby des Alpes cette semaine (0-0 à Grenoble), qui a retrouvé les buts dès la 5e minute face à Pau. L’expulsion de Vincent Pajot en début de seconde période a fait peur aux locaux, mais Iyad Mohamed, contre son camp, a entériné la victoire de la bande de Laurent Guyot (2-0).

De l’autre, Dunkerque a disposé d’Amiens (3-1). L’alliage de la jeunesse et de l’expérience réussit aux Dunkerquois. Naatan Skyttä, 22 ans, a d’abord ouvert le score, bien servi par Yacine Bammou (1-0, 20e). Enzo Bardeli, magnifique, a doublé la mise (2-0, 45e +2), et Gaëtan Courtet, 35 ans, a alourdi un score que Kylian Kaiboué avait réduit pour les Amiénois.

Les Amiénois tenteront de se rassurer vendredi prochain face à Martigues. Le promu, en galère financière et géographique cette saison, a encore perdu, cette fois face à un autre promu. Grâce à Hacène Benali sur pénalty dans le temps additionnel (0-1, 90e +8), l’entraîneur audonien Grégory Poirier joue un bien mauvais tour à son ancien club. Le Red Star a gagné deux fois cette semaine, et grimpe à la treizième place. Martigues reste bon dernier, trois points derrière Ajaccio et Troyes, qui n’a encore pas offert grand chose ce soir. Un triste 0-0 face à Laval à domicile, et dommage pour le City Football Group : Laurent Batlles a retrouvé un banc.

Merci à Troyes et Laval de rester fidèles à la Ligue 2.

Annecy 2 – 0 Pau

Buts : Djoco (sp, 5e), Mohamed (csc, 89e) pour Annecy

Expulsion : Pajot (52e) côté locaux

Clermont 2 – 1 Lorient

Buts : Da Silva (45e) et Douane (76e) pour le CF63 // Tosin (81e) pour les Merlus

Dunkerque 3 – 1 Amiens

Buts : Skyttä (20e), Bardeli (45e+2) et Courtet (sp, 85e) pour les Dunkerquois // Kaiboué (59e) pour les Amiénois

Martigues 0 – 1 Red Star

But : Benali (90e +8) pour le Red Star.

Expulsion : Solvet (90e +7) côté Martigues.

Paris FC 3 – 3 Rodez

Buts : Doucet (34e), Lopez (53e) et Krasso (67e) pour le Paris FC // Galves (10e) et Baldé (37e et 48e) pour Rodez.

Troyes 0 – 0 Laval

Clermont a trouvé son nouvel entraîneur !