Kylian Mbappé : « Je sais que je ne peux pas changer le monde, mais… »

Une première interview accordée à un média espagnol, mais sûrement pas la dernière.

Interrogé sur divers sujets au micro de La Sexta, Kylian Mbappé s’est étalé assez longuement sur son rôle de citoyen et sur l’immigration. « Le plus important, c’est d’apprendre à vivre ensemble. Parce qu’on vient tous d’horizons, d’endroits et de classes sociales différentes. En France, la première fois où je me suis exprimé, les gens on dit : “Mais pourquoi il parle ?” Sauf qu’avant d’être un footballeur, je suis une personne normale qui vit sa vie et qui voit des choses qui se passent. Certaines que j’aime, d’autres qui me rendent triste ou me mettent en colère, a ainsi indiqué l’attaquant. Finalement, je donne mon opinion selon mes valeurs qui je pense sont les bonnes. Je sais que je ne peux pas changer le monde, mais j’essaye à mon échelle. Si tout le monde essaye de faire un peu, le monde sera meilleur. »

Bien entendu, le joueur du Real Madrid a également été questionné sur son arrivée en Espagne et sur son choix de signer en faveur des Merengues. « Je voulais jouer pour le Real, mais ce ne fut pas une décision difficile de choisir entre le Real et l’argent. La seule chose que je voulais, c’était jouer au Bernabéu avec ce maillot et que le public crie mon nom. Marquer des buts, être heureux… L’argent, c’est sûr que c’est important pour prendre soin de sa famille. Mais pour moi, le plus important est d’être heureux. Heureux sur le terrain, heureux dans ma vie. Et je savais qu’au Real, je le serai », a répondu l’ancien du Paris Saint-Germain. Lequel a ensuite tenu à remettre les points sur les i sur X, des journalistes français ayant malencontreusement pensé que le capitaines des Bleus évoquait le PSG lorsqu’il parlait de sous.

Et Valence, dans tout ça ?

Aucun rapport avec le PSG. La question était sur l’étape d’après et le choix par exemple de l’Arabie ou un club comme le Real. Concentrez vous sur ce qui se passe en France, le reste c’est pas pour vous vu que vous comprenez pas. La bise https://t.co/yv1mQK6N9Q — Kylian Mbappé (@KMbappe) April 6, 2025

