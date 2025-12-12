Karim Benzema, les maux du Real Madrid et le rôle de Kylian Mbappé

Karim le grand frère

Dans son long entretien accordé à L’Équipe, Karim Benzema n’a pas tourné autour du pot : pour lui, Kylian Mbappé doit assumer pleinement le rôle pour lequel le Real Madrid l’a recruté. « Le Real l’a pris pour qu’à des moments clés, il fasse gagner son équipe. Et il en est capable. C’est cette pression-là qu’il doit prendre, et faire ce petit pas du leader d’attaque », glisse KB9, désormais vétéran des pressions de la Maison-Blanche. Avant d’ajouter, presque comme une évidence : « C’est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées. Attention, pas tout seul, avec les autres. »

Problème de câble

Et c’est justement là que l’ancien Lyonnais voit un vrai chantier dans un Madrid fébrile sous Xabi Alonso. Benzema pointe du doigt un problème de rôle… et d’ego. À ses yeux, la machine merengue grince par manque de coordination entre ses joyaux offensifs : Mbappé, Vinícius, Bellingham et Rodrygo.

« Ce qu’il leur manque, c’est juste une connexion », note-t-il, avant de distribuer les cartons de position : Bellingham doit redevenir meneur, Mbappé buteur, Vinícius ailier gauche, point. « Du moment que chacun sait ce qu’il doit faire sur le terrain, c’est terminé », insiste-t-il. Après tout, conclut Benzema, « on parle quand même de mecs qui sont dans les dix meilleurs joueurs au monde ».

Et qui, pour l’instant, cherchent encore la bonne prise électrique.