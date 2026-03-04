S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Mbappé se fait allumer sur une radio espagnole

EA
1 Réaction
Mbappé se fait allumer sur une radio espagnole

Comme dans un célèbre récit orwellien, les faits et gestes de Mbappé sont constamment scrutés. Dans El Larguero sur la radio Cadena Ser, peut-être la plus écoutée du pays une fois la nuit tombée, le présentateur Manu Carreño a attaqué Kylian Mbappé. Ce dernier était à Paris dans le but de soigner sa blessure au genou gauche. Il a donc raté la défaite de son Real Madrid face à Getafe (0-1) et l’agression de Rüdiger.

Selon le présentateur, l’attaquant français a également profité de ce passage à Paris pour sortir avec des amis. Comment lui en vouloir vu la météo printanière ? Elles sont difficiles à refuser, ces terrasses. « Prendre un verre à Paris pendant que ton équipe joue un match… C’est une question d’implication, d’image. Celui qui prétend être le leader d’un projet sportif, je ne sais pas si la meilleure image est d’être là dehors en train de faire la fête, même si tu es blessé et que tu ne peux pas jouer », peste Carreño, sûrement jaloux parce que, lui, n’a pas pu sortir un lundi soir.

Bobo de Kyky

Le Kyks traîne une blessure au genou gauche depuis décembre. Il a joué malgré la douleur, mais puisqu’elle persiste, il se repose quelques semaines. Le Français ne veut prendre aucun risque à quelques mois de la Coupe du monde. Le capitaine des Bleus devrait revenir avant le match retour des huitièmes de Ligue des champions contre Manchester City.

Eh Manu, tu redescends ?

Kylian Mbappé au soutien de Rodrygo après sa grosse blessure

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)
Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)

Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)

Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.