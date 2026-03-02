Le Real Madrid se prend les pieds dans le tapis face à Getafe

Real Madrid 0-1 Getafe

Buts : Satriano (39e) pour les Azulones

Cartons rouges : Mastantuono (90e+5) pour le Real Madrid // Liso (90e+7) pour Getafe.

La qualification obtenue face à Benfica en barrages de Ligue des champions ne pouvait pas masquer une réalité : ce Real Madrid 2025-2026 est franchement moyen. La défaite dans le derby madrilène de ce lundi face à Getafe (0-1), un peu plus d’une semaine après le revers enregistré sur la pelouse d’Osasuna, ne fait que confirmer qu’Álvaro Arbeloa n’a pas encore trouvé la clé que Xabi Alonso s’est évertué à chercher durant un peu plus de six mois. Au classement de la Liga, le Real Madrid est deuxième et se laisse distancer par le FC Barcelone (64 pts), leader avec quatre points d’avance.

La superbe volée de Satriano

Les Merengues – privés de Kylian Mbappé, blessé, mais qui titularisaient le prometteur Thiago Pitarch pour la première fois dans le milieu de terrain – ont livré une prestation fade et sans idée dans le jeu. Ils ont pourtant bien eu quelques occasions franches, à l’image de Vinícius, qui a manqué son face-à-face avec David Soria en début de match, ou d’Arda Güler, passé tout proche d’inscrire l’un des buts de la saison après avoir casé une roulette « zidanesque ». Les Azulones, de leur côté, ne manquent pas de saisir l’unique occasion qui se présente à eux en première période avec une reprise de volée absolument délicieuse de l’ancien Lyonnais Martín Satriano (0-1, 39e).

[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGA 🤯 Le BOMBAZO de Satriano ! 🔥 Le joueur prêté par l’OL ouvre le score face au Real grâce à une volée sensationnelle !https://t.co/VdyLYTeyRH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 2, 2026

La suite ? Eh bien, pas grand-chose pour le Real Madrid, incapable de mettre le rythme autrement qu’à travers Vinícius. Entre ses perches, David Soria veille au grain, repoussant notamment une reprise de la tête à bout portant de Rodrygo et une frappe excentrée de Franco Mastantuono. Et comme si la soirée n’était pas déjà assez chaotique pour le Real, Mastantuono récolte un carton rouge dans les toutes dernières minutes pour avoir adressé quelques mots doux à l’arbitre (90e+5). Adrián Liso se fait lui aussi exclure dans les derniers instants pour avoir gagné du temps (90e+7), mais qu’importe pour Getafe, qui décroche les trois points au Bernabéu pour la première fois depuis 2008.

