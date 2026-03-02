S’abonner au mag
  • Liga de Primera
  • J5
  • Colo-Colo-Universidad De Chile (0-1)

Un mort dans des affrontements lors du Superclásico au Chili

Triste nouvelle au Chili. Le fameux Superclásico entre Colo-Colo et Universidad de Chile a été marqué par un affrontement meurtrier entre supporters. Le drame s’est produit ce dimanche, à quelques heures de la rencontre, alors qu’un convoi de supporters de Colo-Colo se dirigeait vers l’Estadio Monumental. Les supporters ont été pris pour cible par des tirs : un homme est décédé et un autre a été hospitalisé.

Une attaque organisée

Selon les médias chiliens, l’agression aurait été organisée par des supporters aux couleurs du club adverse. Ils auraient bloqué le convoi avant d’ouvrir le feu sur les véhicules des supporters de Colo-Colo.

Sur ces images diffusées sur le réseau X, on aperçoit des hommes tirer en direction de la rue. La police a arrêté deux supporters qui portaient effectivement des maillots de Universidad de Chile. Le club de Colo-Colo avait déjà connu des tragédies en avril dernier, après un mouvement de foule qui avait provoqué la mort de deux mineurs.

