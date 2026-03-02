S’abonner au mag
Pourquoi Cesc Fàbregas a sanctionné Nico Paz

Un homme de principes. L’entraîneur de Côme, Cesc Fàbregas, a laissé son cadre Nico Paz sur le banc samedi face à Lecce, pour des raisons disciplinaires.

D’après le quotidien sportif italien la Gazzetta dello Sport, la décision de se passer du joueur de 21 ans – auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 26 matchs de Serie A – jusqu’à la dernière demi-heure n’était pourtant pas prévue initialement par le technicien espagnol.

En retard au déjeuner

La veille, Paz occupait encore sa place à l’entraînement derrière l’avant-centre Anastasios Douvikas. Mais l’Argentin serait arrivé en retard au déjeuner collectif. Un comportement peu apprécié par Fàbregas, qui a décidé de le sanctionner. À noter que l’an dernier, Assane Diao avait déjà connu le même sort. Le coach de Côme reste fidèle à sa ligne de conduite.

Ne surtout pas arriver en retard mardi pour être sur le terrain face à l’Inter.

