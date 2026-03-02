S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Hull City

Un joueur de Hull City vomit sur le terrain en Championship

EA
6 Réactions
Un joueur de Hull City vomit sur le terrain en Championship

Puisqu’on est dans Triangle of Sadness (Sans filtre pour les fans de VF). Oli McBurnie, attaquant de Hull City, a lâché une vilaine quiche sur la pelouse du Fratton Park, le stade de Portsmouth. C’est arrivé quelques secondes avant la reprise et le début de la seconde période, à un moment où l’Écossais ne se sentait visiblement pas très bien.

Le coupable est tout trouvé

Un vomi et c’est reparti : il n’a finalement pas demandé son remplacement et a fini la rencontre. Son équipe s’est imposée 0-1 et se classe désormais 5e en Championship. De son côté, Portsmouth est 19e, à cinq points de la zone rouge.

Après le match, McBurnie est revenu sur cet incident. Sur X, l’international écossais plaisante et pointe le coupable : les gels énergisants. « Il pourrait y avoir besoin de réduire les gels de caféine à la mi-temps », rigole le joueur.

Les rois du vomi, en Angleterre.

Pedro Neto et Chelsea croquent Hull City

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.