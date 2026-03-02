- Angleterre
- Hull City
Un joueur de Hull City vomit sur le terrain en Championship
Puisqu’on est dans Triangle of Sadness (Sans filtre pour les fans de VF). Oli McBurnie, attaquant de Hull City, a lâché une vilaine quiche sur la pelouse du Fratton Park, le stade de Portsmouth. C’est arrivé quelques secondes avant la reprise et le début de la seconde période, à un moment où l’Écossais ne se sentait visiblement pas très bien.
Le coupable est tout trouvé
Un vomi et c’est reparti : il n’a finalement pas demandé son remplacement et a fini la rencontre. Son équipe s’est imposée 0-1 et se classe désormais 5e en Championship. De son côté, Portsmouth est 19e, à cinq points de la zone rouge.
🤣🤣🤣🤮#hcafc https://t.co/zQMUPNjihO pic.twitter.com/3Gzp6YnuJv— Championship Terrace Talk (@ChampionshpTalk) February 28, 2026
Après le match, McBurnie est revenu sur cet incident. Sur X, l’international écossais plaisante et pointe le coupable : les gels énergisants. « Il pourrait y avoir besoin de réduire les gels de caféine à la mi-temps », rigole le joueur.
Les rois du vomi, en Angleterre.Pedro Neto et Chelsea croquent Hull City
EA